Fotógrafo brasiliense Anderson Marques é aplaudido de pé no maior congresso de fotografia da América Latina

Evento aconteceu em São Paulo, durante os dias 3 e 5 de maio, onde reuniu renomados fotógrafos de mais de seis países diferentes

Ele que se declara tímido e reservado surpreendeu a todos com uma entrada de impacto com guitarra ao som de We will rock you, do Queen. Anderson Marques foi um dos únicos palestrantes aplaudido de pé em sua palestra, com o tema: Os 8 segredos para uma fotografia de impacto.

O evento que teve cerca de 150 palestras contou com a participação de Luan Santana, Raffa Torres e Ivo Mozart de surpresa em uma das palestras levando o público ao delírio. O Wedding Brasil, que é considerado o maior congresso de fotografia e vídeo da América Latina, contou com participantes de todos os estados do Brasil e também de outros países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e Espanha.

Com uma plateia lotada, o profissional mostrou na prática como fazer registros incríveis em qualquer local. Para isso, um dia antes do evento, Anderson fotografou um casal pelos corredores do evento para mostrar o resultado na palestra, e além disso criou imagens de impacto ao vivo em cima do palco nos minutos finais de sua palestra

Ele compartilhou/revelou como cria suas imagens, desde sua preocupação com a limpeza da cena e diversificação em seus ângulos. Com conceitos criados por ele como os 3 C’s, Pluralidade na Composição e UQC, inspirou todos os fotógrafos com dicas valiosas.

Depois de demonstrar o lado técnico e sua criatividade, emocionou a todos compartilhando ao final da palestra sobre “fotos que dizem eu te amo”, mostrando no telão fotos de sua família e compartilhando sobre o sonho de ver seus dois filhos aprenderem a falar “Papai, eu te amo.” Luísa e Dylan, têm 4 e 2 anos respectivamente, foram diagnosticados com TEA (transtorno do espectro autista) e são não verbais.

Depoimentos:

Assistir a palestra do Anderson foi uma experiência única e surreal. Ele tem segurança e propriedade no que fala, não faz apenas uma foto, ele eterniza os momentos de forma autêntica e única. Você não vê a foto do Anderson, você sente, se deslumbra, se envolve. Um artista nato! – Paulo Carvalho – Natal/RN.

Anderson Marques sempre nos surpreende com sua entrega, não só por seu impacto nas imagens, mas a forma como elabora tudo. Estudo a fotografia dele há anos e sempre vejo uma entrega única que toca o coração, fazendo todos chorarem. O maior congresso da América Latina e o cara foi um dos únicos aplaudidos de pé no palco principal. Foi incrível! – Rafael Otero – Guarapari/ES.

Conheci o Anderson em 2019 em outro evento. Posso dizer que desde então, a forma humanizada de como ele nos acolhe, além de sua genialidade nas criações em suas composições fotográficas, me inspira! Com certeza, o Anderson mudou a forma de ver e sentir a minha fotografia! – Mayara Goulart – Tubarão/SC

O trabalho do Anderson não toca somente o coração, mas a alma. Nessa palestra no palco principal do evento que é dele por total merecimento, ele foi além. Nos fez enxergar quem é o Anderson Marques por dentro. – Mari Fotografia – São Paulo/SP.

A palestra do Anderson além de motivadora, me fez pensar em usar todas as possibilidades no trabalho e não se acomodar. Mesmo não sendo fotógrafo e sim maquiador, saí da palestra com vontade de ousar cada vez mais e mais. – Rodrigo Frois – Belo Horizonte/MG.