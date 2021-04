Força-tarefa vai fiscalizar estádios e equipamentos públicos

Calendário de vistorias será definido nos próximos dias

Os estádios e equipamentos públicos esportivos passarão por nova vistoria da força-tarefa coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), para garantir que eles estejam adequados para uso. As vistorias serão oficializadas por meio de laudos técnicos. Atualmente, após minuciosa fiscalização, estão em vigor os documentos autorizados no ano passado.

De acordo com o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicado nesta quarta-feira (31), além da SEL, do Corpo de Bombeiros Militar do DF, da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, da Polícia Militar do DF, integram o grupo um representante da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil da Secretaria de Segurança Pública. O calendário de vistorias será definido nos próximos dias.

O secretário executivo de Futebol da SEL, Paulo Victor Barbosa de Carvalho, faz parte da ação e destaca a importância das visitas para a segurança dos eventos. “Realizamos a primeira força-tarefa no ano passado para a retirada dos laudos técnicos, que continuam dentro do prazo, mas queremos garantir documentos que permitam no futuro, após a pandemia, a inclusão também de público”, avalia.