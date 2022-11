Força-tarefa socorre famílias do Sol Nascente prejudicadas pelas chuvas

Ibaneis Rocha esteve no local para avaliar a situação e mobilizou órgãos do governo para auxiliar na remoção das famílias

Moradores de áreas de risco do Sol Nascente receberam, neste fim de semana, a visita de equipes das secretarias DF Legal e de Governo, durante ação conjunta com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a Polícia Civil (PMDF) e a administração regional local. A iniciativa teve como principal objetivo prestar ajuda a famílias que sofreram danos em virtude das fortes chuvas desses últimos dias.

De caráter emergencial, a força-tarefa foi determinada pelo governador Ibaneis Rocha, que, no sábado (19), esteve no local para avaliar a situação e mobilizou órgãos do governo para auxiliar na remoção das famílias, encaminhadas para locais mais seguros. Desde sexta-feira (18), a Defesa Civil, que coordenou os trabalhos, está monitorando toda aquela área.

“A DF Legal, alinhada à principal diretriz da gestão do governador Ibaneis Rocha, de que o GDF é um só governo e deve andar integrado, tem procurado ser mais do que fiscalização e auditoria, imperando a sua maior premissa: cuidar das cidades é cuidar das pessoas”, afirmou o titular da pasta, Cristiano Mangueira.

Remoção

Durante a ação, a população que foi prejudicada pelas chuvas pôde contar com acompanhamento das equipes de trabalho das secretarias, que enviaram caminhões e ajudaram as pessoas a reunir móveis e demais pertences para serem levados a destinos que, em sua maioria, foram sugeridos pelos próprios moradores.

“Nas primeiras horas de sábado (19), técnicos da Defesa Civil chegaram ao local para levantamento das áreas de risco e avaliação das residências que foram invadidas pelas águas, após as fortes chuvas da madrugada na região”, relata o coordenador de Operações da Defesa Civil, tenente-coronel Gabriel Motta.



Por ordem do governador Ibaneis Rocha, as pastas envolvidas na ação permanecerão monitorando a área até que a situação esteja sob controle e possa ser confirmado que a população esteja em segurança. A Defesa Civil segue fazendo o cadastramento de todas as famílias que sofreram prejuízos com as chuvas.

Com informações da Agência Brasília