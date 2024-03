Força-tarefa retira resíduos deixados nos papa-entulhos

Em janeiro e fevereiro de 2024, por conta das ações de limpeza e fiscalização em áreas de descarte irregular de resíduos e também em razão da conscientização de parte da população, houve aumento de mais de 30% no uso dos papa-entulhos do Distrito Federal. Esses equipamentos públicos são destinados ao recebimento gratuito de resíduos da construção civil, restos de podas, recicláveis, móveis e outros resíduos volumosos.

Em razão da alta demanda, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) tem feito uma força-tarefa nesta semana, disponibilizando caçambas adicionais destinadas a podas e galhadas nos 23 papa-entulhos espalhados pelo DF e mobilizando mais máquinas e profissionais para recolher os materiais deixados em todas as unidades.

“O aumento no uso dos papa-entulhos, em si, é positivo pois mostra que parte da população está descartando os próprios resíduos nos locais adequados. Essa conscientização é necessária principalmente no atual momento de combate à dengue. Agora o SLU está realizando novas ações para evitar qualquer acúmulo de entulho nos nossos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Outra medida adotada pelo SLU para atender a demanda nos papa-entulhos é o aumento no número de viagens dos caminhões que levam os resíduos das unidades para a Unidade de Recebimentos de Entulhos (URE). Por conta do aumento da demanda, a URE também teve horário de funcionamento ampliado para até as 22h. De acordo com a chefe da Unidade de Medição e Monitoramento do SLU, Andrea Almeida, em razão das ações de combate à dengue, cuidados específicos também têm sido adotados nos Pontos de Entrega Voluntária.

“O SLU tem orientado a empresa contratada, que gerencia os papa-entulhos, para que não deixe expostos em locais sem cobertura os materiais que possam acumular água, além dos cuidados necessários para combater a dengue. Em todas as unidades há locais cobertos destinados especificamente a podas, galhadas e recicláveis, por exemplo. Mas a depender da intensidade das chuvas, é preciso ter cuidado redobrado por parte da empresa”, explicou.

Novos papa-entulhos

Os pontos de entrega voluntário ajudam a evitar o descarte irregular em áreas públicas, que gera um prejuízo de cerca de R$ 36 milhões por ano aos cofres públicos e provoca alagamentos, proliferação de doenças e poluição

Com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos em áreas públicas, o Governo do Distrito Federal (GDF) está investindo na ampliação da rede de papa-entulhos. O projeto, coordenado pelo SLU, prevê a construção de mais 20 novas unidades no Distrito Federal. A autarquia contratou uma empresa de engenharia para executar as obras e, agora, depende da liberação de recursos de emendas parlamentares para iniciar a construção dos equipamentos.

“Os papa-entulhos ajudam a evitar o descarte irregular em áreas públicas, que gera um prejuízo de cerca de R$ 36 milhões por ano aos cofres públicos e provoca alagamentos, proliferação de doenças, como a dengue, e poluição. Nossa meta é entregar dez novos PEVs ainda em 2024, beneficiando diversas regiões que sofrem com o problema do descarte irregular de resíduos”, ressalta Silvio.

Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia (2), Ceilândia (3), Gama (2), Guará (2), Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria (2), São Sebastião (2), Sobradinho (2), Sobradinho II, Taguatinga e Samambaia. Em 2023, foram recebidas mais de 31 mil toneladas de resíduos nesses equipamentos.

Os papa-entulhos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 18h, e recebem até 1 m³ de resíduos de cada cidadão por dia. Não é permitida a entrada de cargas de resíduos em caminhões e não são recebidos resíduos de serviços de saúde, lixo eletrônico, orgânico e industrial.

Com informações da Agência Brasília