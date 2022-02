Força Tarefa encerra festa rave regada a drogas no Gama

Os detidos e os organizadores foram apresentados na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em uma festa rave na Área Rural do Gama, às 0h30 deste domingo (27).

As equipes do Batalhão Rural, BPChoque e BPCães, integrantes de uma Força Tarefa na Operação Carnaval, foram a uma festa com cerca de 500 pessoas e lá encontraram grande quantidade de maconha, cocaína, crack, ecstasy e um simulacro de arma de fogo.

O evento, que não possuía autorização administrativa para acontecer, era realizado em desacordo com os protocolos de biossegurança referentes à pandemia da COVID-19.

Os detidos e os organizadores foram apresentados na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.