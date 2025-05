Força-tarefa da Vigilância Sanitária reforça segurança alimentar em bares e restaurantes

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF) tem intensificado as fiscalizações com o objetivo de garantir a saúde e a segurança da população do Distrito Federal. A atuação constante do órgão tem como foco identificar riscos sanitários e promover adequações nos estabelecimentos que lidam com o público, especialmente em datas de maior fluxo.

Antes do Dia das Mães, a Vigilância Sanitária fiscalizou mais de 300 restaurantes em diversas regiões da capital. A ação teve como objetivo assegurar boas práticas de higiene, manipulação de alimentos e o correto funcionamento das instalações, prevenindo possíveis danos à saúde dos consumidores.

Somente nessa operação, 33 estabelecimentos foram autuados por irregularidades como armazenamento inadequado de alimentos, estrutura física comprometida e ausência de documentação obrigatória. Além disso, três locais foram interditados por representar risco iminente à saúde pública. Os fiscais também passaram orientações aos responsáveis pelos estabelecimentos, reforçando as normas sanitárias vigentes.

A empresária e dona de restaurante Andréa Ferrandini conta que viu a ação com bons olhos. “Essa atuação da Vigilância é essencial para mantermos os padrões de qualidade. Ela nos orienta, nos protege e fortalece a confiança dos nossos clientes. O empresário precisa ter responsabilidade com a saúde pública”, destaca ela, que tem 25 anos de experiência no ramo.

A diretora da Vigilância Sanitária da SES-DF, Márcia Olivé, explica que a ação também respondeu a denúncias registradas via portal Participa DF e telefone 162. “De janeiro até 28 de abril deste ano, realizamos 155 vistorias em restaurantes a partir de demandas da população. Os principais problemas envolveram más condições de higiene, presença de pragas, como baratas e formigas, além de suspeitas de intoxicação alimentar”, pontua.

Próximas ações

As próximas operações já estão programadas para o Dia dos Namorados, com foco na fiscalização de motéis, e para o período de festas juninas, quando serão inspecionados eventos e estabelecimentos que comercializam alimentos típicos, com o objetivo de garantir a segurança sanitária dos frequentadores.

Com informações da Secretaria de Saúde