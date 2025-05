Fiscalização no trânsito autua 79 condutores alcoolizados no fim de semana

Entre sexta-feira (23) e domingo (25), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar, realizou operações de fiscalização do Maio Amarelo e abordou 439 motoristas. As principais operações ocorreram em Ceilândia, Gama, Jardim Botânico, Lago Sul e Mangueiral.

Durante as ações, os agentes de trânsito autuaram 79 condutores por dirigir após o consumo de bebida alcoólica, 23 inabilitados, 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias, três conduzindo veículo com o escapamento alterado e 21 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 41 veículos ao depósito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após o consumo de álcool é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses acarreta multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. Além disso, a concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar é considerada crime, cuja pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

*Com informações do Detran-DF