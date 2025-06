Fiscalização ambiental no Distrito Federal é modernizada

O Instituto Brasília Ambiental deu mais um passo rumo à modernização de seus processos com a entrega de 123 kits compostos por tablets e impressoras portáteis nos dias 5 e 6 de junho. Os equipamentos serão usados exclusivamente por auditores fiscais na emissão do auto de infração eletrônico — tecnologia que está em fase de testes e promete aprimorar significativamente a fiscalização ambiental no Distrito Federal.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, celebrou a iniciativa e ressaltou a importância da inovação na gestão pública. “Estamos fortalecendo a atuação do Brasília Ambiental. Essas ferramentas reforçam o compromisso do governo em promover uma fiscalização mais eficiente, ágil e tecnológica”, afirmou.

O presidente do Instituto, Rôney Nemer, também destacou os ganhos que a nova tecnologia pode trazer. “Modernizar nossos instrumentos de fiscalização é essencial para acompanhar as demandas ambientais do DF com mais agilidade e rigor. Investir em tecnologia é garantir um meio ambiente protegido e servidores capacitados”, disse.

De acordo com a superintendente de Fiscalização do Instituto, Simone de Moura Rosa, o auto de infração eletrônico representa um avanço importante para o trabalho de campo. “Com ele, ganhamos agilidade no preenchimento, evitamos erros e conseguimos mensurar com maior precisão as penalidades. Isso traz mais eficiência e transparência ao nosso trabalho”, explicou.

Além da praticidade, o novo sistema permitirá que o autuado receba, no ato da fiscalização, tanto uma cópia impressa quanto uma versão digital do auto por e-mail. A medida deve garantir maior celeridade, confiabilidade e segurança na comunicação com os cidadãos.

A expectativa do Instituto é que, após a fase de testes, o modelo eletrônico passe a ser adotado integralmente na rotina dos fiscais, substituindo gradualmente os formulários em papel. A meta é consolidar um padrão mais sustentável, ágil e preciso de fiscalização ambiental no DF.

Com informações do Instituto Brasília Ambiental