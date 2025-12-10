Fiscais do Brasília Ambiental participam de capacitação para o manejo de animais silvestres

Entre 3 e 5 de dezembro, auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental participaram de um curso de capacitação focado no manejo de animais silvestres, realizado na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. A formação, conduzida pela equipe técnica do próprio zoológico, reuniu 25 participantes ao longo das atividades.

A vice-governadora Celina Leão ressalta a importância da capacitação contínua. “Profissionais bem qualificados são agentes de transformação, capazes de implementar práticas que reduzem os riscos, otimizam o uso de recursos e mitigam as mudanças climáticas, contribuindo para a qualidade ambiental geral”, lembrou.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, destacou que a qualificação na área ambiental é crucial e necessária “devido à natureza dinâmica das tecnologias e dos desafios ecológicos, garantindo que os profissionais possam atuar de forma eficaz na preservação dos recursos naturais, no cuidado com a fauna silvestre e a flora do Cerrado, e na promoção do desenvolvimento sustentável”.

De acordo com a superintendente de fiscalização, auditoria e monitoramento ambiental do Brasília Ambiental, Simone de Moura Rosa, foram abordados conteúdos teóricos e práticos de identificação, contenção, captura e manejo de diferentes grupos da fauna, incluindo aves, répteis, mamíferos e artrópodes. O curso tratou ainda de biologia e ecologia básicas, avaliação de riscos, uso de equipamentos de proteção individual, escolha do material apropriado para contenção e transporte, além dos principais cuidados necessários para garantir a segurança dos servidores e o bem-estar dos animais.

A superintendente informa que a capacitação contemplou também os grupos e espécies mais comumente encontrados no Distrito Federal, seja em ambiente natural, seja em situações de criação irregular, tráfico ou risco clínico ao ser humano. “A iniciativa reforça o compromisso institucional do Brasília Ambiental com a qualificação contínua das ações de fiscalização e resgate de fauna no Distrito Federal”, avalia.

Com informações da Agência Brasília

