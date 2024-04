Fique atento às alterações no trânsito neste domingo (14)

Dois eventos, um no Plano Piloto e outro em Taguatinga, vão provocar alterações no trânsito neste domingo (14). Devido à IX Corrida do Sinpro, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições em vias do Parque da Cidade, das 6h às 12h. Além de corrida, com percurso de 5 km, a programação terá caminhada de 5 km e passeio ciclístico com trajeto de 10 km. A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento nº 9.

Os atletas seguirão pela via de contorno do Parque da Cidade, no sentido horário. Assim, todos os acessos à via ficarão interditados para a circulação de veículos. Já a pista no sentido anti-horário permanecerá livre para o trânsito de veículos. A previsão é que a largada dos participantes ocorra às 7h. Durante o evento, agentes do Detran-DF realizarão o controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança viária.

Taguatinga

No Taguaparque, a partir das 14h, será realizado um evento em comemoração ao 64º aniversário de Brasília. Além da implantação da sinalização viária nas proximidades do evento, agentes do Detran-DF atuarão nas imediações do local para coibir infrações e garantir a fluidez no trânsito. A previsão é que os festejos sigam até 1h de segunda (15).

Com informações da Agência Brasília