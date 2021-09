Fique alerta para cuidados no trânsito com a chegada da chuva no DF

De acordo com o Inmet, a previsão é que as chuvas permaneçam e que em outubro ocorram chuvas de forma mais regular

No início da noite desta sexta-feita, foram registradas pancadas de chuva em pontos isolados no DF. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as chuvas permaneçam e que em outubro ocorram chuvas de forma mais regular. É importante que o brasiliense siga algumas orientações e fique atento ao trânsito para evitar acidentes. As informações são da Agência Brasília

Segundo o Detran/DF, condutores devem redobrar a atenção no período das chuvas, pois o extenso período de estiagem acumula sujeira, fuligem e óleo no asfalto. “Associados à chuva, esses materiais podem deixar as vias escorregadias, o que aumenta o risco de acidentes de trânsito. É muito importante estar atento às condições e à calibragem dos pneus”, ressalta o diretor de Educação de Trânsito do Detran/DF, Marcelo Granja.

É importante que o condutor adote uma postura segura no trânsito, o que inclui reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente, usar o ar-condicionado ou abrir um pouco os vidros, para melhorar a visibilidade.

“Aqueles que não têm ar-condicionado no carro, é importante separar uma flanela e deixar no interior do veículo, pois às vezes a chuva é tão intensa, que fica inviável abrir os vidros. O uso do tecido é bastante eficiente, mas caso a visibilidade esteja muito baixa, o ideal é aguardar a chuva ficar mais amena no acostamento e depois seguir com segurança”, explica Granja.

O cuidado dos motoristas com ciclistas deve ser redobrado. “Adotar a distância de um metro e meio do ciclista é o ideal para evitar acidentes, mas a atenção deve ser permanente. É também importante que o ciclistas não fique muito próximo aos meios fios, que pode ter pedras e materiais e que podem causar quedas. Outra orientação vale para os pedestres, que deve fazer a travessia das vias de preferência em faixas de pedestres ou semáforos e nunca se esqueça do sinal de vida antes de atravessar”, destaca Granja.

O Detran/DF recomenda, ainda, que o condutor observe as condições do veículo, realize a revisão dos pneus, freios, limpadores de para-brisas e faróis. Toda a parte elétrica do veículo também deve ser constantemente verificada, já que fusíveis e lâmpadas queimam com mais facilidade quando são molhados.

Orientações aos motoristas



Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo;

Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto;

Para ter melhor visibilidade use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abra um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro;

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente;

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança;

Evite freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção;

Em caso de enchente, abandone o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois pode começar a boiar.