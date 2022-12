Finalizada a pavimentação da fase 3 do Túnel de Taguatinga

Concretagem foi feita no lado norte da passagem, por onde os veículos vão trafegar em direção à Avenida Elmo Serejo

O lado norte do Túnel de Taguatinga tem seu último trecho concretado. A pavimentação da chamada fase 3, porção de 85 m localizada bem no meio da passagem subterrânea, foi concluída nesta quinta-feira (8) depois de menos de uma semana de trabalho. O serviço já estava finalizado nas fases 1 e 2 da pista, que levará da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) até a Avenida Elmo Serejo.

A escolha do pavimento rígido para cobrir as seis faixas de rolamento do Túnel de Taguatinga levou em consideração sua alta resistência. Produzido com concreto de cimento Portland (CCP), o revestimento tem vida útil até três vezes maior do que o pavimento flexível, feito de asfalto. E, por isso, é indicado para vias de tráfego pesado e corredores exclusivos para ônibus (BRT).

Com o fim do revestimento da fase 3, a metade norte do túnel depende de apenas dois detalhes para que a pista seja finalizada. “Falta pavimentar uma estreita faixa de 60 cm de largura que se estende ao longo da passagem”, conta André Borges, um dos engenheiros civis que atuam na construção do Túnel de Taguatinga. “Como fica colado às barreiras new jersey, a pavimentadora não consegue trabalhar nesse trecho.”

Além disso, o recuo de segurança do túnel norte também precisa ser concretado. A área, destinada a qualquer situação de emergência, tem 40 m de comprimento por 3 m de largura. “O espaço pode ser usado para uma troca de pneu ou por uma ambulância que precise atender alguém dentro da passagem, por exemplo”, aponta o engenheiro de produção Renes Cândido. “Cada lado da passagem subterrânea tem a sua”.

Com informações da Agência Brasília