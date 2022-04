Fim de semana terá vacinação contra covid-19 em vários pontos do DF

As crianças de 5 a 11 anos terão mais um ponto de vacinação no sábado: a UBS 5 de Taguatinga

A vacinação contra covid-19 no Distrito Federal segue a todo vapor no fim de semana. No sábado (9), o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Miguel Arcanjo, em São Sebastião, será a quarta escola da rede pública a abrir as portas para a vacinação itinerante contra a covid-19.

O atendimento ocorre das 9h às 17h e é voltado tanto para estudantes da unidade de ensino quanto para a comunidade em geral, inclusive adultos e idosos.

Já na região Oeste do Distrito Federal, o Carro da Vacina vai percorrer ruas dos Trechos 1 e 2 do Sol Nascente, também das 9h às 17h. Será o mesmo horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde 2 de Ceilândia, que terá doses para o público apto a receber a proteção contra a covid-19.

As crianças de 5 a 11 anos terão mais um ponto de vacinação no sábado: a UBS 5 de Taguatinga. Já quem tem a partir de 12 anos pode ir à UBS 2 de Sobradinho II ou à UBS 3 de Taguatinga. O horário de funcionamento para todas as UBSs será o mesmo: das 9h às 17h.

No domingo, as crianças de 5 a 11 anos poderão ser vacinadas na UBS 1 da Asa Sul, na UBS 1 de Santa Maria e na UBS 3 de Taguatinga. Para aquelas acima dos 12 anos, o atendimento será na UBS 1 da Asa Sul e na UBS 1 de Santa Maria. Nos três locais, o horário de atendimento será o mesmo, das 9h às 17h.

Confira a lista completa dos locais de vacinação no site da Secretaria de Saúde.

*Com informações da Agência Brasília