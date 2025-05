Fim de semana tem mudanças no trânsito para eventos culturais

No sábado (17), a partir das 9h, na Torre de TV, será realizado o Dia “S”. Em razão do evento, os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) implantarão sinalização viária nas proximidades da Torre de TV e do Jardim de Burle Marx para orientar condutores e auxiliar na travessia de pedestres.

O acesso ao estacionamento superior norte da Torre de TV será fechado e, em alguns pontos, serão posicionados cones ao longo do meio fio para inibir o estacionamento irregular. Também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e pedestres. Durante o evento, as equipes do Detran-DF realizarão o patrulhamento na região para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Asa Norte

Neste sábado (17), em razão do Festival Meskla, que será realizado no complexo Arena BRB Mané Garrincha, os agentes do Detran-DF vão realizar o controle de tráfego nas imediações do local. A partir das 15h, as equipes vão atuar em pontos fixos e realizando o patrulhamento para garantir a fluidez do tráfego, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.

Na via N1 e na via contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), os agentes de trânsito implantarão sinalização viária para a travessia de pedestres e para impedir estacionamento irregular. Também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores. Na via N2, na altura da rotatória de acesso à via contorno ENB, será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo. Na entrada principal de automação da Arena BRB será sinalizada uma área para táxis.

Parque da Cidade

Em razão do Funn Festival, de sexta-feira (16) a domingo (18), no estacionamento nº 2 do Parque da Cidade, o Detran-DF implantará sinalização nas imediações do local e atuará no controle do tráfego.

Nos dias do evento, as ações de trânsito serão realizadas a partir das 8h pelo Detran-DF e pela Polícia Militar. As equipes farão a sinalização da faixa de desaceleração da entrada e da saída de veículos dos estacionamentos nº 1 e nº 2. Os agentes de trânsito vão implantar uma sinalização na faixa central de divisão de fluxo de veículos em frente ao estacionamento nº 2 e sinalizar as faixas de pedestres nas proximidades do Pavilhão de Exposições. No estacionamento nº 2, será sinalizado um corredor de mobilidade para proporcionar a fluidez do trânsito.

Em frente ao Pavilhão de Exposições será sinalizada uma área exclusiva para desembarque de passageiros. Nas imediações haverá áreas destinadas para veículos de transporte de passageiros e táxis. Durante o evento, também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e os pedestres.

Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN)

No domingo (18), na Orla da Concha Acústica, a partir das 10h, será realizado o evento Jet Party. As equipes do Detran-DF farão intervenções na via de acesso ao Pemier Residence implantando sentido único para o fluxo de veículos. Também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores.

Durante o evento, as equipes de fiscalização vão atuar na região para coibir infrações e garantir a fluidez do tráfego. No local existe áreas de estacionamento para o público e as equipes do Detran-DF sinalizarão uma área reservada para táxis.

