Fim de semana com trânsito controlado no Eixo Cultural Ibero-americano

Durante os eventos pré-carnavalescos, equipes do Detran-DF vão reforçar a atuação para auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações

Neste fim de semana, devido aos eventos de pré-Carnaval, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o controle do tráfego nas proximidades do Eixo Cultural Ibero-americano.

Pela região, o movimento está previsto para o período das 9h às 22h, neste sábado (3), quando a atração principal será o bloco Suvaco da Asa; e, no domingo (4), das 15h às 23h, as atividades serão do bloco Cafuçu do Cerrado. Em razão das festividades, estarão fechadas as vias de ligação S1/N1 e N1/S1, entre a Feira da Torre e o Eixo Cultural Ibero-americano.

Durante os eventos, as equipes de fiscalização de trânsito atuarão nas vias próximas ao local para auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações. O público poderá utilizar os estacionamentos do Parque da Cidade e os localizados nas proximidades do Clube do Choro e da Torre de TV. Caso seja necessário, os agentes do Detran-DF farão interdições nas vias para garantir a segurança no trânsito.

*Com informações do Detran-DF