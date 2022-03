Filho de Bolsonaro e Diego Pupe fazem curso de tiro para obter registro de arma

Jair Renan só conseguirá portar arma no ano que vem; alvo da PF há um ano, influenciador não prestou depoimento

O influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente e alvo da PF, e seu atual assessor e também influencer digital Diego Pupe começaram nesta quarta-feira (23/3) um curso de tiro para obter o registro de armas de fogo. Ao fim das aulas, em maio, Jair Renan e Diego pupe irão receber um certificado de caçador, atirador e colecionador (CAC). O filho do presidente e seu assessor, contudo, só conseguirão portar uma arma após completarem 25 anos que é a idade recomendada.

O certificado de registro inclui exames psicotécnicos, laudos de tiros e filiação ao clube de tiro. No ano passado, Jair Renan já tinha ido a um clube de armas na capital, acompanhado do advogado do ex-deputado Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Cunha, que é instrutor de tiro.

Jair Renan é alvo há um ano de um inquérito da PF aberto a pedido do MPF. O influenciador digital ainda não prestou depoimento. A corporação apura se o filho do presidente cometeu os crimes de tráfico de influência e corrupção passiva. A PF investiga se em 2020 Jair Renan atuou para que uma empresa tivesse acesso ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em troca de benefícios. Um deles seria um carro elétrico, que foi dado pela empresa ao parceiro comercial de Jair Renan – que, após o caso vir à tona, devolveu o veículo.