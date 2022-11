Festival Dulcina de Teatro apresenta 16 espetáculos em seis palcos do DF

Foram selecionadas 13 peças dos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás e DF

Foram quatro anos de intervalo. Agora, o Festival Dulcina de Teatro volta com sua segunda edição para movimentar a cena teatral da capital federal trazendo 16 espetáculos, desta quinta-feira (3) ao dia 13. A abertura, nesta quinta, será às 19h, na praça central do Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul. Um dos destaques é a presença da atriz e diretora Denise Stoklos.

“É uma alegria e uma honra participar desta que é a expressão da arte livre e diversa!”, comemora a veterana dos palcos. A artista apresentará a peça Abjeto Sujeito, montagem que traz uma visão sobre a escritora Clarice Lispector. Stoklos também fará um bate-papo sobre o processo criativo do espetáculo.

Curadores do evento, o diretor teatral André Amaro e a atriz e roteirista Eliana César falam sobre a importância do retorno do Festival Dulcina de Teatro. “Procuramos valorizar o retorno ao corpo, ao presencial, onde a proximidade entre artistas e público traga de volta a experiência mágica que só o teatro faz acontecer”, afirma Amaro. “Teatro é vida pulsando, é transfusão de emoção do palco à plateia e vice-versa; os conceitos podem mudar, mas no teatro revelamos o que existe de essencial no ser humano” acrescenta Eliana.

Ao todo, foram selecionadas 13 peças dos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás e DF. Os espetáculos serão encenados em locais como Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia), Praça Zumbi dos Palmares (em frente ao Conic), Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga), Espaço Semente (Gama) e ainda dois ambientes do Espaço Cultural Renato Russo – a Sala Marco Antônio Guimarães e o Teatro Galpão Hugo Rodas.

Foto: Divulgação

Além dos espetáculos, o público poderá conferir a exposição Acervo Dulcina: Parte I, no mezanino da praça central do Espaço Cultural Renato Russo. Até então guardados em baús centenários, itens inéditos que pertenceram a Dulcina de Moraes (1908 – 1996) poderão ser vistos de perto, desvendando um pouco desse ícone dos palcos que criou a Fundação Brasileira de Teatro (FBT), atualmente Faculdade de Artes Dulcina de Moraes.

“O festival será um momento de comemorar, por meio de produções de diferentes partes do país, o legado revolucionário de Dulcina e sua contribuição para o desenvolvimento da profissionalização artística no Brasil”, afirma o diretor geral do Festival, Cleber Lopes.

Mais de 200 trabalhos foram inscritos para participar do embrionário festival teatral. A abertura será com a peça cearense Ramadança. Em cena, o autor explora contrastes que o imaginário popular do Nordeste do Brasil processou ao conceber danças dramáticas e autos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Festival Dulcina de Teatro

→Desta quinta (3) ao dia 13

→Espaço Cultural Renato Russo: ingressos na bilheteriadigital.com, a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

→Teatro Sesc Paulo Autran – Taguatinga; Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia e Espaço Semente – Gama: entrada franca.

Exposição Acervo Dulcina – Parte I

→ Nesta quinta, das 19h às 21h; entre os dias 4 e 13, das 10h, às 21h, no mezanino da praça central do Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

Programação

→Quinta (3)

19h – Ramadança – Ricardo Guilherme (CE)

Espaço Cultural Renato Russo – praça central

Classificação indicativa: 14 anos.

20h – Outra História de Amor – Humberto Pedrancini/Ruth Guimarães/Zé Regino (DF)

Espaço Cultural Renato Russo – Sala Marco Antônio Guimarães

Classificação indicativa: 14 anos.

→Sexta (4)

20h – Major Oliveira – Cia. Casamento Aberto (BA)

Espaço Cultural Renato Russo – Sala Marco Antônio Guimarães

Classificação indicativa: 16 anos.

20h – Outra História de Amor – Humberto Pedrancini/Ruth Guimarães/Zé Regino (DF)

Espaço Semente – Gama

Classificação indicativa: 14 anos.

21h – Caio do Céu – Companhia de Solos; Bem Acompanhados (RS)

Espaço Cultural Renato Russo – Teatro Galpão Hugo Rodas

Classificação indicativa: 14 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→Sábado (5)

19h – Bate-papo com Denise Stoklos (SP)*

Tema: Teatro Essencial e o processo criativo do espetáculo Abjeto Sujeito

Espaço Cultural Renato Russo – Sala Marco Antônio Guimarães

*Entrada franca (retirada de ingressos a partir das 17h na bilheteria do espaço)

21h – Que Mundo Deixaremos Para Keith? – Íntima Companhia de Teatro (RJ)

Espaço Cultural Renato Russo – Teatro Galpão Hugo Rodas

Classificação indicativa: livre.

→Domingo (6)

20h – Abjeto Sujeito – Denise Stoklos (SP)

Espaço Cultural Renato Russo – Teatro Galpão Hugo Rodas

Classificação indicativa: 12 anos.

Dia 7/11/22 – segunda-feira

20h – À Beira do Sol – Cia Os Buriti (DF)*

Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia

Classificação indicativa: livre.

*O espetáculo conta com atividade formativa: mediação (antes das apresentações) e bate-papo (após as apresentações).

→Dia 8

14h e 16h – Nó na Garganta – Estupenda Trupe (DF)*

Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia

Classificação indicativa: 12 anos.

* O espetáculo conta com atividade formativa: mediação (antes das apresentações) e bate-papo (após as apresentações)

→Dia 9

12h30 e 17h – Caravana dos Delirantes – Teatro Iesb (DF)

Praça Zumbi dos Palmares

Classificação indicativa: 12 anos.

20h – Depois do Silêncio – Cia. Os Buriti (DF)

Teatro Sesc Paula Autran – Taguatinga

Classificação indicativa: 12 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→Dia 10

20h – Volver a Letícia – Túlio Guimarães/Alexandre Ribondi (DF)

Teatro Sesc Paula Autran – Taguatinga

Classificação indicativa: livre.

→Dia 11

19h – Encerramento do Amor – Cia. S.A.I.

Setor de Áreas Isoladas (DF)

Classificação indicativa: 14 anos.

20h – A Mulher Monstro – S. E. M. Cia de Teatro (RN)

Espaço Cultural Renato Russo – Teatro Galpão Hugo Rodas

Classificação indicativa: 14 anos.

→Dia 12

9h às 12h – Atividade formativa: workshop Luiz Gama: Uma Voz Pela Liberdade – prof. Ricardo Torres / Déo Garcez / Soraia Arnoni (RJ)

Espaço Semente – Gama

Inscrições em festivaldulcina.com.br

Vagas limitadas

19h – Sertãohamlet – Sertão Teatro Infinito Cia (GO)

Classificação indicativa: 16 anos

20h – Palácio do Fim – Cia Incomode-Te e Primeira Fila Produções (RS)

Classificação indicativa: 14 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→Dia 13

20h – Luiz Gama: Uma Voz Pela Liberdade – prof. Ricardo Torres / Déo Garcez / Soraia Arnoni (RJ)

Espaço Cultural Renato Russo – Teatro Galpão Hugo Rodas

Classificação indicativa: 12 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília