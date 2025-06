Festa junina transforma internação no Hospital Cidade do Sol

Humanizar o atendimento é um dos compromissos diários do Hospital Cidade do Sol (HSol), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). E foi com esse propósito que, nesta quarta-feira (18), a unidade promoveu uma festa junina especial para pacientes internados, trazendo cor, música e alegria ao ambiente hospitalar.

Para a superintendente do HSol, Julia Gurgel, esse tipo de iniciativa faz a diferença na recuperação do paciente. Segundo ela, uma equipe comprometida ajuda muito nesse processo. “A internação é um momento de incertezas”, aponta. “Nosso papel vai além do cuidado físico; também envolve acolher e confortar emocionalmente. Celebrar essas datas é uma forma de oferecer esperança e leveza”.

Organizado com o apoio das equipes multiprofissional e administrativa da unidade, o evento contou com decoração temática, comidas típicas adaptadas às necessidades dos pacientes, música ao vivo e brincadeiras tradicionais como pescaria, jogo de argolas e “boca do palhaço”, pensadas para permitir a participação de todos.

“Trazer vida e afeto para dentro do hospital é essencial”, reforçou a coordenadora multiprofissional do hospital, Camila Frois. “Essa festa é mais do que entretenimento, é uma maneira de lembrar aos pacientes que eles não estão sozinhos, e que o cuidado também pode ser leve, divertido e cheio de carinho.”

A comemoração foi feita em espaço aberto e reuniu pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. Durante algumas horas, a rotina hospitalar deu lugar ao forró, às risadas e aos abraços. Naquele cenário de festa, acessos venosos, sondas ou cadeiras de rodas deixaram de ser o centro das atenções.

Manoel do Nascimento, internado para tratar uma pneumonia, elogiou a atividade. “Ficar deitado o tempo todo deixa a gente mais para baixo”, considerou. “Hoje eu pude dançar um forrozinho, me divertir. Isso me deu uma energia e me fez lembrar da alegria da minha casa”.

Com informações Agência Brasília