Férias no Jardim Botânico com esporte, diversão e relaxamento

Com 526 hectares abertos à visitação, o parque tem espaços voltados à ciência, à contemplação e destinados ao lazer

Nestas férias, quem quer fugir da dobradinha shopping e cinema pode optar por uma visita ao Jardim Botânico de Brasília, um espaço com 526 hectares abertos à visitação, com plantas nativas e exóticas devidamente identificadas. Os outros 4.429,63 hectares são ocupados pela Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília (EEJBB), uma área de cerrado preservada, com várias espécies nativas e 24 nascentes.

O Jardim Botânico funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, inclusive nos feriados. A taxa de visitação é de R$ 5, e o pagamento deve ser feito apenas em dinheiro. “Aqui o público encontra de tudo: diversão, relaxamento e prática de esportes”, avaliou a diretora da instituição, Aline De Pieri.

Na terça-feira (3), apesar da ameaça de chuva, os visitantes – brasilienses e turistas – exploravam tranquilamente os diversos ambientes do Jardim Botânico. São locais especialmente desenvolvidos para integrar as pessoas à natureza. A diretora do parque garante que o visitante será muito bem recebido. “Nas férias, sempre batemos o recorde de visitação”, disse Aline, lembrando que o equipamento já recebeu 2.000 visitantes num único dia de fim de semana.

A diretora do Jardim Botânico destacou que a principal missão da instituição é a preservação do cerrado: “Aqui é como se fosse uma biblioteca – não de livros, mas de várias espécies, com informações sobre a família, gênero e local de coleta. O mais importante de tudo é a história disponível para as futuras gerações. A educação ambiental é ensinar para essas crianças que o que temos agora deve ser preservado”.

Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

O Jardim Botânico conta com vários ambientes para divertir o visitante, como o Espaço Ciência, pensado para apresentar informações e conhecimento sobre o trabalho científico desenvolvido no local; o Jardim Japonês, planejado para proporcionar profundo contato com a natureza; o Jardim da Contemplação, que representa os seis biomas brasileiros (amazônico, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampa e pantanal) e o Orquidário Margareth Mee, área de 200 m², onde o visitante pode ter contato com a diversidade de espécies.

No Espaço Oribá, ficam o parque infantil e o local de piquenique. O Cactário é formado por 60 espécies de cactos com mais de 500 indivíduos, em sua maioria exótica e ornamental. Tem também a Alameda das Nações e dos Estados e os jardins: de Israel, que utiliza sete espécies de plantas e vários elementos artísticos e arquitetônicos para contar a história do país; da Polônia, que traz um pouco das características da nação europeia; da América Central e da Espanha, com características dos países centro-americanos e do país ibérico, respectivamente.

Também não faltam trilhas. São seis delas, algumas mais desafiadoras, outras fáceis.

O brasiliense Fernando Colasso levou as filhas de 9 e 4 anos ao Jardim Botânico. “A gente pensou em outros lugares, mas elas sempre gostam de vir aqui”, explicou o pai, enquanto visitava a loja de artesanato.

Patrícia Caires, concessionária da loja de artesanato aberta há sete meses no Jardim Botânico, disse estar feliz com a experiência. “Sou engenheira florestal, apaixonada por artesanato e fiquei muito contente em ter uma loja no Jardim Botânico. A expectativa é que as pessoas venham conhecer o espaço”, frisou.

A matogrossense Márcia Carrinho foi visitar o Jardim Botânico pela primeira vez. Ela levou as netas para passear. “Ter por perto um lugar que reúne natureza e contemplação, por um preço acessível, é maravilhoso”, disse a visitante.

Com informações da Agência Brasília