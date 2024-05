Feriado prolongado acende alerta para importância de doar sangue

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) convida os cidadãos a contribuírem com a reestruturação do estoque de bolsas que alimentam as unidades da rede pública e instituições conveniadas durante o feriado prolongado. Às vésperas da data de Corpus Christi a demanda por transfusões de sangue costuma aumentar, enquanto a oferta e os agendamentos para doações diminuem.

“Durante períodos como esse, temos uma queda bastante acentuada no fluxo de doações, mas existe uma possibilidade de aumento da demanda por conta dos acidentes de trânsito; com isso, fazemos um apelo para que a população venha antes do feriado nos ajudar a manter os estoques em níveis seguros, adequados, para que a gente possa atravessar bem o feriado e atender todo tipo de demanda que a gente por ventura possa ter”, reforça a gerente de captação da FHB, Kelly Barbi.

Equilíbrio na balança

O quadro crítico em função da epidemia de dengue no Distrito Federal – que chegou ao índice alarmante de 30% – foi estabilizado, e os estoques voltaram a um patamar de segurança acima de 80%. No entanto, um novo aumento da demanda pode desestruturar o abastecimento de sangue nas unidades de saúde.

“Temos sempre que lembrar que não existe um substituto para o sangue”, reforça a gestora do Hemocentro. “A gente conta com a população para ajudar esses pacientes que precisam de transfusão, para ter esse atendimento de saúde contínuo e dar seguimento aos tratamentos na rede do DF.”

A direção do Hemocentro ressalta que todas as doações são bem-vindas, mas faz um convite especial aos doadores dos tipos sanguíneos O+, O- e B-, que estão em níveis críticos. Até a próxima semana, eles serão atendidos preferencialmente, na tentativa de retomar a oferta.

“Assim como uma viagem durante o feriado está anotada na agenda, a gente gostaria que a doação de sangue entrasse na programação dos brasilienses”, afirma Kelly Barbi. “Você, que vai viajar para curtir o feriadão, dê um pulinho no hemocentro antes.”

*Com informações de Ana Flávia Castro, da Agência Brasília