Feriado é marcado por acidentes em rodovias

Infelizmente, com a rotatividade e grande fluxo de carros, acidentes aconteceram na DF 140 e na BR 020

Na terça-feira (2), o feriado do Dia de Finados movimentou as rodovias do Distrito Federal. Com a folga no meio da semana, famílias aproveitaram e pegaram a estrada. Infelizmente, com a rotatividade e grande fluxo de carros, acidentes aconteceram na DF 140 e na BR 020.

Na DF 140, um carro capotou (foto em destaque) na altura da divisa DF/GO, sentido Jardim “ABC”, na Cidade Ocidental (GO). A condutora de 37 anos perdeu o controle da direção e parou com as quatro rodas para cima. Gláucia da Silva apresentava lesões incompatíveis com a vida e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado no local.

Outros quatro jovens também ocupavam o veículo. Pedro, Jackson e Manuella, de 19, 20 e 18 anos respectivamente foram atendidos e transportados para o Hospital de Base. Uma menor de idade, de 16 anos, saiu ilesa e não precisou ser encaminhada para a unidade de saúde.

Já na BR 020, uma família retornava de viagem, no sentido Planaltina, quando sofreu um acidente em frente ao Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho (DF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o veículo era conduzido pelo senhor Elvis, de 27 anos, que perdeu o controle da direção após um pneu ter estourado e saiu da pista. O carro parou no barranco às margens da rodovia. O condutor, bem como os três passageiros, saíram ilesos e não precisaram transporte ao hospital.

Foto: CBMDF/Divulgação