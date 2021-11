Feriado de prisões e embriaguez ao volante

Ao todo 15 pessoas foram presas durante a Operação Finados da PRF, e mais de 300 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool pela PMDF

Durante o feriado prolongado, entre os dias 12 de novembro e 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou o policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Distrito Federal e entorno por meio da Operação Proclamação da República.



O objetivo da ação visou aumentar a segurança viária, com o intuito de reduzir o número de acidentes e combater o crime nas rodovias federais do DF e do entorno. Aproximadamente 1700 pessoas foram fiscalizadas e foram realizados mais de 400 testes de alcoolemia no total. os testes resultaram na prisão de 11 pessoas por apresentarem valor acima de 0,33 mg/L de ar alveolar, o que configura o crime. Dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusar a se submeter ao teste.



A pena por dirigir embriagado é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. A multa para qualquer índice positivo de embriaguez ou para recusa de se submeter ao teste é de R$ 2934,70. Além disso, o condutor pode ter suspenso o direito de dirigir por até 12 meses. Em caso de reincidência durante os 12 meses, o valor da multa é dobrado.



Durante a operação outras 24 pessoas foram detidas pela PRF por crimes diversos, entre eles, um homem foi preso por ter um mandado de prisão pendente de cumprimento por crimes sexuais e estupro de vulnerável, no sábado (13), na BR 020. Na segunda-feira (15), um homem de 50 anos foi preso na BR 040 por porte ilegal de arma de fogo.



A Polícia Rodoviária Federal abordou, durante a intensificação da fiscalização, 1.112 veículos e 1.717 pessoas. Foram lavrados 1030 autos de infrações, sendo 82 por ultrapassagens indevidas. A ação é responsável por cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito dos últimos anos. Foram multados 53 veículos em que ou o condutor ou o passageiro estavam sem cinto de segurança, outros 35 veículos foram multados por transportar crianças sem o dispositivo de retenção.



Ocorreram 25 acidentes nas rodovias que cortam o DF e o Entorno, resultando em um total de 27 pessoas feridas, das quais 03 foram vítimas fatais. Se comparado com o mesmo período do ano retrasado, uma vez que o feriado no ano passado caiu em um domingo, no período de 14/11/2019 a 17/11/2019, ocorreram 27 acidentes, deixando um total de 43 pessoas feridas, e 5 vítimas fatais de 3 dos acidentes. Apresentando uma redução em 7% no número de acidentes de trânsito, 37% de redução de pessoas feridas e uma redução de 40% de vítimas fatais.



Dos acidentes fatais, dois ocorreram no dia 12/11, sexta-feira, sendo um na BR 080 em Brazlândia-DF e outro na BR 020 km 142 em Alvorada do Norte-GO, um atropelamento de pedestre por um ônibus. O terceiro acidente ocorreu no domingo, dia 14/11, na BR 020, próximo ao município de Posse-GO.

Mais de 300 motoristas foram flagrados pela PMDF dirigindo sob efeito de álcool



As unidades de trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também intensificaram a fiscalização de trânsito durante o feriado. Entre os dias 12 e 15 de novembro, mais de trezentos motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool no Distrito Federal.



Ao todo, 303 motoristas foram notificados por embriaguez ao volante. Deste total, seis foram presos por apresentarem teor alcoólico com concentração igual ou superior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Além dos flagrantes de embriaguez, as unidades de trânsito da PMDF apreenderam três armas de fogo. 87 motoristas foram flagrados sem CNH e 234 foram notificados por dirigir usando celular.