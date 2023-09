Feriado da Independência: confira o funcionamento dos serviços de saúde

Atendimento segue fluxo normal nas unidades de urgência e emergência. Na sexta-feira, (08), todos os outros serviços funcionam regularmente.

N‌esta quinta-feira (07), feriado da Independência (07), não haverá vacinação. Porém, serviços essenciais, como de urgência e emergência, funcionam normalmente. Confira os horários:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – atendimento 24 horas, pelo telefone 192;

Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – as emergências dos Hospitais Regionais e as UPAs atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia;

Casa de Parto – a Casa de Parto de São Sebastião funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia;

Emergência Odontológica – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta;

Vacinação – Na quinta-feira (7), não haverá imunização. Mas as salas de vacinação funcionam normalmente na sexta-feira (8) e no sábado (9). Confira aqui [https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao] os pontos de vacinação;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Na quinta-feira (7), não haverá atendimento. Todas as unidades retornam ao funcionamento normal na sexta-feira (8). As UBSs que abrem no sábado funcionarão normalmente.

Ambulatórios e Policlínicas – Não haverá atendimento na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8), todas as unidades retornam ao funcionamento normal.

Farmácias de Alto Custo – Na quinta-feira (7), estarão fechadas. Na sexta-feira (8), o atendimento será das 7h às 19h e no sábado, das 7h às 12h.

Hemocentro – Não haverá atendimento ao público na Fundação Hemocentro de Brasília na quinta-feira (7). Nos dias 6, 8 e 9 de setembro o atendimento ao público será normal, das 7h15 às 18h. O agendamento permanece obrigatório e pode ser feito pelo site ou por telefone (160, opção 2).

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) – Os Caps do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta ao longo de todo o feriado. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) estarão fechados na quinta-feira (7), retornando na sexta-feira (9). Confira aqui [https://www.saude.df.gov.br/carta-caps] os endereços.