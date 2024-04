Fercal recebe 26º GDF Mais Perto do Cidadão, com ações de combate à dengue

A comunidade da Fercal recebeu neste sábado (6) a 26ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. O evento da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) reúne diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para prestar serviços de apoio à comunidade, como emissão de carteira de identidade, inscrições em programas sociais, atendimentos pela Defensoria Pública, cortes de cabelo, testes rápidos e vacinações – tanto humana como para os animais.

Em conjunto ao programa, seguem as ações promovidas pelo Dia D de Combate à Dengue, presente em todos os finais de semana nas cidades do DF. A vice-governadora Celina Leão esteve no evento e frisou que o programa é um marco, tanto no atendimento da população, quanto no combate à dengue.

Celina Leão, vice-governadora

“Nós conseguimos unificar dois programas, isso é um time que trabalha junto. Estamos conseguindo, com as ações do Governo do Distrito Federal, combater a maior epidemia de dengue dos últimos dez anos. Eu recebi um agente de vigilância ambiental na minha casa na semana passada, dá para ver que é uma política pública que funciona e quem ganha mesmo é o cidadão. Nós não estamos esperando, o GDF está fazendo a busca ativa para cuidar das pessoas. Recebam muito bem esse pessoal, abram a porta logo. Quando o agente de saúde entra na sua casa, ele põe para fora o mosquito da dengue e a falta de informação”, declarou Celina.

A gestora incentivou, ainda, a vacinação entre as crianças de 10 a 14 anos DF, que segue com baixa adesão da população. “É necessário que venham vacinar, porque a cobertura só tem efeito completo com a segunda dose da vacina e a gente evita agravamento de casos desse vírus que tem mais mortalidade. Então, levem as crianças para vacinar porque muitas vezes elas já chegam nas nossas unidades de saúde doentes”, pontuou.

Batalhão de visitas

A edição da Fercal contou com o apoio de 160 bombeiros e 50 agentes de vigilância ambiental que passaram de casa em casa fazendo visitas para orientar a população e retirar possíveis focos de dengue das residências. “Aqui na Fercal a transmissão está começando a diminuir, mas não podemos baixar a guarda, porque ainda é um número alto. Hoje, a gente vai orientar todo mundo para ver se baixa esse índice”, afirmou o gerente de Vigilância Ambiental do DF, Edi Xavier.

Muitas mães levaram seus filhos para o espaço e garantiram brindes e diversão para os pequenos, além de atendimentos de saúde para elas

Também presente no evento, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destacou que, em menos de um ano e meio do funcionamento do programa, já são quase 200 mil atendimentos à população do DF. “Pela 9ª vez nós estamos junto com a Secretaria de Saúde no dia D, combatendo a dengue nos territórios através das forças de segurança, bombeiros, vigilância ambiental, administração trazendo também a importância da união com a população para que a gente possa acabar com a dengue de uma vez por todas aqui no Distrito Federal”, detalhou a secretária.

Governo mais perto

A dona do lar Ana Cristina de Souza, 47, levou os filhos para o espaço e garantiu brindes e diversão para os pequenos, além de atendimentos de saúde para ela. “Eu já recebi atendimento do dentista, da Defensoria Pública, vi palestras e ainda levei os meninos para cortar o cabelo. Estou achando bom porque é difícil acessar tudo isso de onde moro. Está bem organizado.”

Daniel Pedro da Silva, 54, aproveitou o evento para levar as três cachorrinhas – Chiara, Fifi e Pink – para a vacinação antirrábica. Com cada uma em um colo diferente, a família exaltou a facilidade de acesso aos serviços públicos proporcionada perto de casa. “Além de dar um passeio e vacinar as cadelas, tem muitas opções para a gente aqui. E a conscientização sobre a dengue, para o pessoal cuidar dos quintais, fazer a limpeza e jogar o que não presta no lugar correto”, observou Daniel.

O administrador da região administrativa, Fernando Gustavo Madeira, afirmou que a perspectiva era de retirar em torno de 600 toneladas de lixo da região neste Dia D. “Durante as ações semanais da administração, nós tiramos cerca de 10 a 15 toneladas todos os dias aqui na Fercal. Hoje, estamos aí com 40 caminhões e 15 máquinas fazendo um grande mutirão de limpeza e retirada de inservíveis no combate à dengue, que é uma doença que tem assolado a nossa população. Então, cada vez essas ações do governo trazem e refletem uma melhoria imediata”, ressaltou.

Com informações da Agência Brasília