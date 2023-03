Feira do Núcleo Bandeirante é reformada

A segunda etapa está em execução e ocorre no setor destinado à venda de queijos, aves e porcos

O governador Ibaneis Rocha esteve, na manhã desta sexta-feira (24), na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, na Praça Central da cidade. A visita foi para conferir a reforma do equipamento público. O governo investiu aproximadamente R$ 10 milhões para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes.

A primeira etapa das obras já foi concluída e consistiu na ampliação e recuperação da área dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco. Um mezanino para servir de depósito aos comerciantes foi criado. Também foi feita a realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos, instalação do sistema de gás encanado individualizado, sistema de drenagem e calçadas acessíveis.

“Essa obra é um conceito novo de feiras que nós estamos implementando no Distrito Federal. O governador tem um apreço todo especial pelas feiras e nós apresentamos para ele um modelo novo que privilegia o conforto ambiental, a satisfação do feirante e que estimula o comércio”, definiu o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite.

A segunda etapa está em execução e ocorre no setor destinado à venda de queijos, aves e porcos. Estão sendo feitos serviços de alvenaria, fundação, estrutura metálica e reboco. Além disso, será criado um playground infantil.

“Essa nova etapa tem alguns setores bem específicos, que é a comercialização de carnes e aves. Então ele vai ter outros cuidados com higiene para atender as exigências sanitárias”, definiu Leite.

Em um espaço de 4.505 m², a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante foi a primeira feira livre criada no Distrito Federal. A reforma tem mudado completamente a estrutura do espaço.

“Era uma obra esperada já há muitos anos. Aqui nunca foi feito uma reforma deste tamanho”, revelou o administrador do Núcleo Bandeirante, Cláudio Márcio de Oliveira.

Telma Suely de Oliveira, 61 anos, toma conta da banca que um dia foi da mãe, Dona Francisca. “Ela já partiu, mas lutou muito na associação para a reforma. Mas, de onde ela está, nós cremos que ela está feliz”, afirmou.

Para a feirante, uma das grandes melhorias foi a ampliação do telhado. “Antes era muito baixo o telhado. O cliente reclamava. O telhado subiu, tem ventilação, tem tudo. A feira virou essa estrutura linda. Esse trabalho impressionante do governo. Segundo os comentários, nós somos a feira mais bonita do Distrito Federal”, definiu Telma.

A vizinha de box Socorro de Carvalho Santos, 65 anos, está há 17 anos vendendo ervas e plantas medicinais na feira. Ela também diz que a nova estrutura deixou o local mais confortável. “Achei uma maravilha. Para mim a estrutura ficou maravilhosa e arejada. Antes era baixo o telhado e nós sofríamos com o calor. Amei de coração”, destacou.

Com a obra, a expectativa é atrair mais frequentadores. “Agora o que a gente espera é o movimento na feira e eles [os feirantes] vão ter um retorno, graças ao governador Ibaneis, que investiu muito aqui”, completou o administrador.

A feirante Socorro já tem visto a diferença no movimento. “Muitas pessoas estão sendo atraídas para cá, porque a melhor estrutura em Brasília é a nossa do Bandeirante”, decretou a comerciante.

A obra é da Novacap e integra um conjunto de reformas de feiras do Distrito Federal. Estão previstas melhorias nos espaços de São Sebastião e Santa Maria. Hoje, a capital federal tem 38 feiras permanentes e shoppings populares e cerca de 17 mil feirantes.

