Feira da Goiaba impulsiona a economia e o turismo de Brazlândia

Evento gratuito vai até o dia 25 de abril em sistema drive-thru. Setur-DF orienta produtores sobre o Fungetur e abre portas para novas perspectivas

A cidade Brazlândia promoverá, até o dia 25 de abril a tradicional Feira da Goiaba. O evento, realizado pela principal produtora da fruta no DF, será em sistema drive-thru e com transmissões on-line para se adequar à nova realidade imposta pela pandemia da covid-19. O evento gratuito acontece, das 10h às 18h, na Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag).

A iniciativa, que já faz parte do calendário oficial de eventos do DF, conta com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF) para orientar produtores rurais sobre o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), novas perspectivas de investimentos e possibilidades de ações integrativas entre diversos segmentos e o setor do turismo.

Em um único espaço, os visitantes podem conferir de perto – dentro do carro e seguindo os protocolos de segurança – as atrações de gastronomia, a Feira de Artesanato e o espaço Empório da Goiaba, onde é possível comprar a própria fruta e os produtos derivados como sucos, doces, geléias, licores, tortas e outros alimentos preparados pelos produtores das áreas rurais de Brazlândia. A expectativa é receber mais de três mil pessoas ao longo dos quatro dias.

“Ao estruturar as rotas turísticas não poderíamos deixar Brazlândia de fora do nosso plano de ação, principalmente pelos cenários naturais e sua forte capacidade produtiva. Fomentar eventos como a Feira da Goiaba, que já é tradição no DF, é uma oportunidade não só de gerar ainda mais emprego e renda, mas de conhecer a realidade de empresários locais, promover a integração entre os produtores e atrair novos mercados para as diversas práticas de turismo na região”, destacou Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF.

Segundo dados Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater), atualmente, a região é a principal produtora da fruta, concentrando 98% da área de cultivo de goiaba no DF e uma receita bruta de mais de R$ 10 milhões aos produtores e seus subprodutos.

Não é à toa que a Feira da Goiaba passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do DF, em 2020, graças à Lei nº 6.672/2020, de autoria do deputado distrital Iolando Almeida. O deputado tem destinado, inclusive, a maior parte de suas emendas parlamentares para fomentar ações de desenvolvimento em Brazlândia, especialmente focadas em infraestrutura.

“Estou muito feliz com a dedicação e o empenho integrado entre a Setur e diversos segmentos e lideranças para alavancar a cadeia turística da cidade. Essa região conta com pontos de relevantes interesse ambiental, histórico e atrativos para receber cada vez mais investimentos voltados ao turismo rural, religioso, gastronômico, de eventos e aventura”, ressaltou Iolando Almeida.

O evento é realizado pela Associação Cresce-DF e a Emater-DF e conta com a parceria da Administração Regional de Brazlândia e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Turismo (Setur-DF), Novacap, Governo do Distrito Federal e Polícia Militar.

Oportunidades para produtores

Um dos principais produtores de Brazlândia é o produtor rural Yukio Yamagata, 67 anos. Ele chega a produzir quase 30 mil caixas de 20 kg cada, por ano, em sua chácara no Rodeador, que fica situada na região do Incra-06, em Brazlândia. “Além de ser uma ótima oportunidade de divulgação, a Feira da Goiaba é uma opção de escoamento da produção. Apesar de já ter vendido uma boa parte, eu ainda possuo uma remessa grande para oferecer aos visitantes”, contou.

Para Estefane Gomes, produtora da chácara Diogo, muito mais importante do que divulgar os produtos, eventos como a feira proporcionam a aproximação entre produtores e consumidores. “Por meio dessa experiência e do contato direto, os consumidores conhecem de perto o nosso trabalho e os processos que garantem a qualidade de um produto muito mais saudável, sem uso de conservantes”.

Investimento acessível

Durante da Feira da Goiaba, os produtores rurais podem contar com todo o suporte de equipes das áreas técnicas da Setur-DF que apresentam como funciona o Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Graças à essa linha de crédito histórica de R$ 521 milhões, adquirida junto ao Ministério do Turismo e operado pelo Banco de Brasília (BRB), é possível investir cada vez mais e de forma rápida nos empreendimentos do setor do turismo.

Para o administrador regional de Brazlândia, coronel Jeseiel Costa Rosa, ações como essa destacam o propósito da Feira da Goiaba de unir economia e turismo. “É assim que vamos desenvolver os nossos negócios e gerar mais conexão entre os visitantes, nossa cidade e a capital do país”.

Turismo em Ação

Desde o início da gestão, a Setur-DF vem mapeando e colocando em prática diversas ações em Brazlândia, uma das cidades que tem recebido atenção especial. No dia 13 de abril, o programa Turismo em Ação DF promoveu visitas técnicas a pontos turísticos e a propriedades que fazem do turismo rural alternativa econômica e de desenvolvimento social, como o Recanto Jequitibá e o Sítio Serra Dourada.

Além das qualificações do segmento e encontros com lideranças, com o objetivo de alavancar a cadeira produtiva do turismo, o programa também criou o primeiro Conselho Regional do Turismo Sustentável de Brasília e a Casa do Turismo.

O Conselho tem a missão de desenvolver ações de conscientização turística e ambiental, contribuir para a formação e capacitação de profissionais que atuam no setor turístico, bem como intervir para captação de investimentos. Enquanto a Casa do Turismo – localizada na Orla do Lago Veredinha, cartão postal da cidade e ponto de lazer– abriga o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), com atendimento ao público todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana, das 9h às 18h.

O Turismo em Ação ainda garantiu mais condições de comercialização aos 290 artesãos da região administrativa credenciados. O documento habilita o artesão legalmente em todo o Brasil e oferece a possibilidade de participação em eventos locais, nacionais e internacionais.

SERVIÇO

6ª Feira da Goiaba

Data: 21 a 25 de abril de 2021

Horário: 10h às 18h

Local: Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag)

Endereço: BR-080, quilômetro 13, Brazlândia

Entrada: gratuita

Transmissão: canal do YouTube – TV GOIABA

As informações são da Agência Brasília