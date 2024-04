Feira da Goiaba atrai produtores e movimenta a economia de Brazlândia

A 9ª edição da Feira da Goiaba, evento que celebra a colheita da fruta mais produzida no DF, recebeu neste sábado (6) a visita do governador Ibaneis Rocha. A feira, que começou na sexta-feira (5), vai até o próximo domingo (14), na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag), no Incra 6, em Brazlândia.

O chefe do Executivo cumprimentou os produtores, experimentou receitas, circulou entre os estandes e falou sobre o fomento do governo na área rural. “Nós temos aqui um trabalho que foi muito bem-feito pela Emater, em parceria com a Secretaria da Agricultura, na questão da irrigação. Existia todo um acúmulo de água e, com os canais de irrigação, os produtores rurais da região foram favorecidos. E Brazlândia tem se tornado uma referência na produção rural, tanto da goiaba, quanto do morango e outros frutos que têm abastecido todo o DF”, afirmou.

“Estamos arrumando a cidade como um todo, esperamos continuar com os investimentos. Temos a expectativa agora, em parceria com o governo federal, da duplicação da BR-080, que é o maior pedido da região. Fizemos a duplicação de um trecho e agora esperamos ampliar essas faixas. Segundo informação do ministro, a gente deve começar a obra ainda nesse semestre, já temos contrato assinado e todas as licenças retiradas”

Governador Ibaneis Rocha

Em março, o GDF inaugurou o trecho final do Canal do Rodeador, em Brazlândia, projeto que garante abastecimento hídrico a 96 propriedades agrícolas e a cerca de 300 famílias. Mais de R$ 7 milhões foram investidos na construção de tubulações que vão evitar uma perda de 150 litros de água por segundo. Com a economia serão beneficiados aproximadamente 60 mil habitantes da região administrativa.

Outro ponto destacado pelo governador são os investimentos que têm sido feitos na região, como a construção da Escola Técnica, a reforma da feira, ampliação do Hospital Regional de Brazlândia e duplicação da BR-080. Desde 2019, o GDF investiu mais de R$ 108 milhões em construções de novos equipamentos públicos, reformas estruturais e obras viárias.

Os visitantes poderão conhecer e adquirir não só a fruta em si, mas também uma variedade de produtos derivados da goiaba, como doces, geleias, licores, bolos e outras iguarias produzidas pelos agricultores da região

Produção da Goiaba

A goiaba é a fruta tradicionalmente mais produzida no DF. De acordo com o Relatório de Informações Agropecuárias da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF), em 2023, a unidade da federação fechou o ano com 222 produtores de goiaba e uma produção que alcançou a marca de 7.070 toneladas da fruta. Brazlândia concentra a maior parte do cultivo, representando 88,08% do total, com uma área plantada de 412,15 hectares.

“Temos aqui hoje, na Feira da Goiaba, com 37 produtores da fruta e representantes da indústria para incentivar o crescimento da cadeia produtiva, a geração de emprego e renda em Brazlândia e no DF como um todo. A Emater está sempre apoiando e oferecendo aprendizado, novidades tecnológicas, tudo para incentivar essa cadeia tão importante para o DF”, ressalta o presidente da empresa, Cleison Duval.

Com informações da Agência Brasília