Feira da Gestante desembarca em Brasília nesta quarta (28)

Evento acontece até domingo (03) no Pátio Brasil Shopping, com entrada gratuita

O Distrito Federal recebe a partir de amanhã a tradicional Feira da Gestante, no Pátio Brasil Shopping, com entrada gratuita. O evento surgiu em 1994 em São Paulo, e chega a Brasília pela nona vez. A proposta é entregar, em um único lugar, todo o enxoval do bebê. A feira acontece até domingo (03).

São esperados durante os cinco dias de evento, 40 expositores, e somando as marcas trabalhadas por todos, estarão disponíveis para as futuras mamães cerca de 300 marcas nacionais e internacionais. Dentre as mais conhecidas estão: Galzerano, Dorel, Buba, Mam, Avent, Luizinho baby, Thalia e Carter’s.

Segundo a organização da Feira da Gestante, as mamães poderão encontrar peças a partir de R$ 2,00. “Os preços variam de acordo com o padrão de compra de cada cliente, mas é possível encontrar peças muito acessíveis. A mamãe encontra tudo para o enxoval dela e do bebê, desde uma chupeta até um quarto completo”, destacou, ao Jornal de Brasília, o diretor de marketing da feira, Renan Paim.

Para quem quer garantir algum item do enxoval do bebê a feira é uma ótima opção, dentre as peças que estarão disponíveis estão: lingerie, ninhos, kits de berço, vestuário próprio para gestante, carrinhos de bebê, roupas simples e sofisticadas, toda a parte de puericultura leve e pesada, e entre outras.

Em relação às novidades desta edição, Paim comentou: “Em Brasília teremos muitas promoções inéditas como quatro lenços umedecidos por R$10,00. Expositores exclusivos de poltronas, e também de móveis, promoções de calça culote a partir de R$1,70 (no combo com 6 peças), e o conforto e a segurança de sempre. Além de toda a feira estar parcelando em 10x sem juros no cartão de crédito”.

De acordo com o diretor de marketing, a Feira da Gestante vive um bom momento. “Os expositores de todo Brasil estão vendo potencial no evento. A primeira feira que fizemos pós pandemia tivemos apenas 450m² montados, hoje já alcançamos 870, ou seja, em menos de 2 anos a feira praticamente dobrou de tamanho”, disse.

Horário de funcionamento da Feira

Quarta a sexta: 12h às 21h

Sábado: 10h às 21h

Domingo: 12h às 20h