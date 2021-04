Fazenda Água Limpa: GDF assina ordem para obras

De acordo com o mandatário a obra “vai durar aproximadamente 30 dias e é uma demanda muito antiga”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comunicou que assinou a ordem de serviço para obra de pavimentação do acesso entre a DF-055 e a Fazenda Água Limpa (UnB). De acordo com o mandatário a obra “vai durar aproximadamente 30 dias e é uma demanda muito antiga”, escreveu no Twitter.

De acordo com Ibaneis Rocha, será uma grande mudança para os motoristas que trafegam no local. “A pavimentação do trecho vai compreender o final da via asfaltada na Estrada Parque Vargem Bonita (DF- 055) até a Fazenda Água Limpa, incluindo drenagem, sinalização horizontal e vertical e meios-fios”, escreveu.

