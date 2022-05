FAYA relança primeira coleção “+ Amor” com conversão de lucros para doação

Marca brasiliense de streetwear busca reforçar cultura urbana e poder da transformação humana em suas peças

A FAYA é uma marca de streetwear e lifestyle formada em Brasília em Julho de 2020 por Paulos e Guilherme de Bem, que busca trabalhar em cada lançamento a representação da cultura urbana e o conceito do poder da transformação humana. A dupla de sócios estava no meio musical quando surgiu a ideia de criar a FAYA.

“Éramos músicos, integrantes da Dona Cislene. A moda e a música andam lado a lado, e durante nossa jornada musical dificilmente achávamos marcas que representassem tanto em modelagem quanto em estampa o que a gente acredita. A FAYA nasceu dessa falta, por isso hoje criamos modelagens próprias, bolsos escondidos, artes que representam conceitos e ideias”, explica Paulos.

Em dois anos de existência, a marca já conquistou destaques dentro do mercado, participando do figurino da minissérie “Verdades Secretas 2” do Grupo Globo, e sendo patrocinadora oficial da Batalha da Aldeia, um dos principais eventos de hip hop do país.

“Estamos muito felizes com o crescimento, tudo que já conquistamos é motivo de extrema felicidade e orgulho. Trabalhamos muito e hoje contamos com uma equipe que nos ajuda a escalar e enxergar cenários cada vez melhores”, comemora os sócios.

Nesta quinta-feira, dia 5 de maio, a FAYA relança a primeira coleção da marca, “+ Amor”, com parte dos lucros convertidos em doação para a instituição “Nosso Lar”, um orfanato que acolhe desde recém nascidos a adolescentes que buscam uma nova família.

“O mundo pós pandêmico causou muitas guerras internas e externas em cada um de nós. Medos, dúvidas, ansiedades, ódio, brigas e outros sentimentos que podem ser tratados com +AMOR para com nós mesmos e com os outros”, afirma Paulos sobre o conceito do lançamento.

“Enxergamos que pessoas felizes e amadas constroem uma sociedade melhor e dar melhores condições e perspectivas às crianças é semear um futuro mais feliz e com +AMOR”, completa.

Planos Futuros

Com o relançamento da primeira coleção da marca, Paulos revela que existem vários planos futuros para a FAYA.

“Temos muitos projetos prontos para vários momentos do ano… Nossos próximos passos serão lançar um merch exclusivo com um artista grande de Rap que ainda não podemos revelar, e na sequência iniciar os lançamentos de inverno. Esse ano faremos muitas movimentações, não só de drops de roupas, mas além”, conclui.