Farmácias contam com 60 mil kits para testar população

Além desses, há 181 mil testes disponíveis nas unidades da rede pública

Na manhã de quarta-feira (19), 60 mil testes já haviam sido retirados da Farmácia Central da Secretaria de Saúde pelos estabelecimentos responsáveis pela distribuição dos testes gratuitos da covid-19. De acordo com a subsecretaria de Logística, além dos kits de testagem em farmácias, ainda existem 181 mil testes espalhados pelas unidades de saúde da rede pública e 539,6 mil em estoque.

O início do atendimento, a definição do horário de testagem, a necessidade de agendamento ou não e a quantidade de testes realizados por dia são definidos pelos 22 estabelecimentos parceiros. A drogaria São Rafael, no Gama, por exemplo, oferta os testes gratuitos desde segunda-feira (17).

A Drogaria Brasil, em Santa Maria, começou na terça-feira (18). O estabelecimento, inclusive, é o único que atende por demanda espontânea, com média de 40 senhas por dia. “As pessoas aguardam fora da loja, passam pela triagem e depois são direcionadas para o atendimento”, explica a supervisora Mariza Faria.

Já o Atacadão Drogacenter mobilizou 16 funcionários do call center para o agendamento dos testes, disponíveis nas 16 unidades da rede, desde esta quarta-feira. O farmacêutico e diretor da rede, Gilvam Júnior, elogia a iniciativa e incentiva outros colegas a participarem. “Precisamos de mais farmácias do DF engajadas para atender ainda mais pessoas”, reforça.

Cláudio Coelho, morador do Cruzeiro, esteve no Atacadão Drogacenter do Sudoeste na manhã de quarta-feira para fazer o teste. Colegas de trabalho de Cláudio estão infectados com o vírus da covid-19. Além disso, sua mulher e filha, que também testaram, apresentavam sintomas gripais, como dor de garganta e febre.

“Essa parceria facilitou muito a nossa testagem”, destacou o funcionário público. A filha, Beatriz, chegou a procurar o teste em laboratórios privados, mas não conseguiu. “Suspenderam a realização desse exame, mas aqui conseguimos agendar”, comemorou a estudante.

A Drogaria Messias, em Ceilândia, e a Farmácia Descontão, de Taguatinga, também iniciaram a aplicação dos testes nesta quarta. As unidades da Farmácias Descontão de Águas Claras e de Ceilândia começam a testar na quinta-feira (20) quem agendou até esta quarta-feira.

A testagem nas farmácias é uma parceria da pasta com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) que, junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), selecionou os estabelecimentos de testagem. Cada farmácia é responsável por notificar a Secretaria de Saúde dos casos positivos e negativos.

Servidores da secretaria realizaram o treinamento dos funcionários da empresa sobre o uso do sistema E-Sus, em que são registradas as informações do exame, como data de realização, resultado, lote e data de validade. Confira as informações completas na tabela abaixo:

Com informações da Agência Brasília