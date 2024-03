FAPDF recebe em Brasília os presidentes das fundações de apoio à pesquisa dos estados

O 63º Fórum CONSECTI & CONFAP terá entrega de prêmios e transmissão ao vivo da abertura

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é a correalizadora do 63º Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP, que acontece de 13 a 15 de março, na capital federal. O encontro reúne o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (CONSECTI) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP).

A cerimônia de abertura e a cerimônia de entrega dos Prêmios CONFAP de Boas Práticas em Fomento à CT&I e o Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia & Inovação – Johanna Döbereiner, que está em sua terceira edição, serão realizadas no SESI LAB de Brasília, na noite do dia 13 de março, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CONFAP (www.youtube.com/confapbrasil).

“Um encontro que reúne presidentes e representantes de todas as FAPs do país é, sem dúvida, um dos mais importantes para a manutenção de um trabalho coletivo. Sediar este evento significa contribuir para o debate de temas prioritários às políticas científicas e tecnológicas no Brasil, além de reforçar nosso compromisso com as discussões sobre inovação no país”, afirma o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

A 3ª edição do Prêmio CONFAP de CT&I tem patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/MCTI) e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O Fórum é uma realização do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (CONSECTI) e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).