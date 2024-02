FAPDF abre chamada pública para projetos de formação em RH

Os recursos para execução dos projetos são provenientes da Capes e da FAPDF. As propostas deverão ser submetidas à Capes até as 17h

A primeira chamada pública de 2024 para formação de recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento e inovação sustentáveis foi publicada nesta terça-feira (27), pela A Fundação de Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e com as fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) da região Centro-Oeste.

Os recursos para execução dos projetos são provenientes da Capes e da FAPDF. As propostas deverão ser submetidas à Capes até as 17h, horário de Brasília, do dia 1º de março. As inscrições podem ser realizadas por meio do link inscricao.capes.gov.br/individual.

Podem participar instituições de ensino superior (IES) e instituições de ciência e tecnologia (ICTs) sediadas no Distrito Federal, públicas ou privadas sem fins lucrativos.

Os eixos temáticos estratégicos têm como foco a bioeconomia, a biotecnologia e a biodiversidade e serão conduzidos por programas de pós-graduação (PPGs) stricto sensu e suas respectivas pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa da região Centro-Oeste.

Entre as especificidades da chamada, podem ser destacadas a contribuição para a redução das assimetrias identificadas no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), por meio da consolidação dos PPGs aderentes ao presente edital e as respectivas linhas de pesquisa; e a criação de redes de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, a fim de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico nos biomas que permeiam a região Centro-Oeste.

As instituições interessadas em participar deverão apoiar ainda:

– Formação de recursos humanos altamente qualificados para o ensino, a pesquisa, a extensão e o empreendedorismo inovador

– Promoção da internacionalização dos PPGs das instituições de ensino superior da região Centro-Oeste

– Promoção do aumento da interação entre os setores acadêmico e empresarial por meio do fomento a projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico colaborativos, visando à inovação e ao fortalecimento da economia local

– Fomento à elaboração de políticas e diretrizes de internacionalização alinhadas e a serem formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional da IES

– Promoção da mobilidade inicial de docentes vinculados à PPG stricto sensu

Demais informações poderão ser consultadas por meio do edital e da retificação.

*Com informações da Agência Brasília