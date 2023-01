‘Faltou comando de responsabilidade’, diz interventor sobre 8/1

Cappelli também afirmou que já foi aberto um inquérito policial militar para apurar o que aconteceu no STF

No começo da tarde desta sexta-feira (27), uma coletiva de imprensa foi realizada no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) com o interventor federal do DF e secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, para falar sobre o relatório com informações sobre a invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF no dia 8 de janeiro deste ano.

Segundo o interventor, as ordens não foram atendidas. “Na melhor das hipóteses, faltou comando de responsabilidade, e a Justiça está apurando esse conjunto de coincidências que podem caracterizar algo muito pior do que ausência de comando e responsabilidade”.

Cappelli também falou sobre o vídeo que circula das imagens do STF, e afirmou que o inquérito policial militar já foi aberto para apurar o que aconteceu. Ele declarou que uma sucessão de problemas, que vai desde o planejamento operacional inexistente que coloca um número de homens insuficiente, até a postura passiva e inaceitável, ocasionaram tamanha barbariedade. “É inaceitável que, diante de uma grave ameaça à República, haja essa movimentação operacional inadequada. A prática ensina que você deve concentrar as multidões, e não recuar e ampliar a área do confronto”, disse o interventor.