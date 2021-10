Falsos agentes Federais são detidos em Ceilândia

O grupo acabou confessando que extorquia comerciantes. As últimas vítimas foram em Ceilândia e colombianos em Valparaíso (GO)

Na noite de sábado (9), a Polícia Militar do DF prendeu dois homens e uma mulher que se vestiam como agentes da Polícia Federal e portavam documentos falsos. O flagrante aconteceu na quadra QNM 01, de Ceilândia.

Os policiais estranharam o comportamento do homem uniformizado como um agente. Ele entregou uma arma para uma mulher que subiu rapidamente a escada de uma loja. O suspeito apresentou uma falsa identidade de policial e tentou convencer que era um agente.

Enquanto isso, a suspeita trocou de roupa dentro da loja e quando foi encontrada pela equipe da PM, já estava sem o uniforme. A dona da loja autorizou que os policiais fizessem as buscas e encontraram uma pistola 9mm, um simulacro, oito celulares e uma camisa da Polícia Federal enrolada. A suspeita também portava uma identidade funcional falsa.



Um terceiro, também uniformizado, aguardava a dupla e também foi abordado. Este tinha passagem por identificação falsa. Na casa de um dos suspeitos foi encontrado carregadores da pistola, munições e dinheiro trocado.

O grupo acabou confessando que extorquia comerciantes, as últimas vítimas foram em Ceilândia e colombianos em Valparaíso (GO). Eles exigiam vantagens para que as vítimas pudessem trabalhar.

O trio e duas testemunhas foram encaminhados para Superintendência da Polícia Federal, onde está sendo registrada a ocorrência.