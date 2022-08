Faculdade de Comunicação da UnB retoma aulas presenciais

Na quinta-feira (4), a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC UnB) havia suspendido as aulas presenciais em turmas de duas disciplinas por preucaução, já que dois alunos do curso, que estiveram nas salas, tiveram contato com a varíola dos macacos. As atividades foram realizadas de forma virtual enquanto aguardavam orientações da reitoria sobre como proceder.

Entretanto, na sexta-feira (5), a UnB publicou uma nota afirmando não autorizar a suspensão de atividades em decorrência da varíola dos macacos, informando que as orientações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal seriam seguidas, com os casos suspeitos se mantendo afastados. “A Universidade de Brasília permanece atenta a todos os desdobramentos relativos a este assunto e reitera seu compromisso com a saúde dos servidores, estudantes e trabalhadores terceirizados, com diálogo e transparência”, reiterou a nota.

Por isso, ambas as disciplinas que estavam sendo realizadas de forma virtual já foram retomadas, seguindo a orientação da reitoria. A UnB recomanda que os frequentadores sigam as medidas de prevenção contra a varíola dos macacos como o uso de máscara e higienização das mãos, e disse estar acompanhando a situação dos estudantes que relataram contato com a doença.