FAC patrocina projeto itinerante de rock e quadrinhos em escolas públicas

Primeiro encontro foi no Centro Educacional 7 de Taguatinga, com oficinas e show. Iniciativa passará ainda por Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Plano Piloto

E se, em vez de álgebra, redação, história do Brasil ou a existência dos planetas, a aula fosse sobre música e gibi? Essa é a proposta do projeto Festival Itinerante Rock e Quadrinhos, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

A primeira aula foi nesta sexta-feira (25), no Centro Educacional 7 de Taguatinga. A iniciativa, que mistura elementos lúdicos com arte pop, nasceu durante o lançamento do segundo álbum da banda Quebraqueixo, A Banda Desenhada, quando 14 quadrinistas de Brasília adaptaram as letras das músicas do quarteto do Plano Piloto para os quadrinhos.

“Os professores ficaram encantados com a proposta do projeto”, comenta a vice-diretora do CED 7, Viviane Calasans de Mello. “A nossa escola é técnica também, integrada ao profissionalizante, então é um projeto muito interessante para esses alunos que estão nesta formação, porque trabalham com desenhos, diagramação dos quadrinhos; tudo é muito rico para eles.”

Multidisciplinar, o projeto de artes integradas promove cultura, educação e entretenimento para alunos da rede pública. Ao todo, 20 instituições de ensino de oito regiões administrativas receberão a iniciativa, que passará ainda por cidades como Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Plano Piloto. As próximas datas serão 1º e 15 de dezembro.

Na primeira etapa do projeto, que consiste na oficina ministrada pelo vocalista e artista gráfico Evandro Vieira, a garotada aprenderá noções básicas para a produção de uma história em quadrinhos. Na segunda parte, a banda formada ainda por Paulo Mattos (guitarra), André Bermak (bateria) e Herman Antunes (baixo) sobe ao palco e faz uma apresentação de 30 minutos norteada por músicas contestadoras e material inédito.

“A gente pensa que é muito importante transformar a escola em um circuito cultural. A gente entende que a cultura e a educação são complementares”, avalia o guitarrista Paulo Mattos. “Para você ter uma cultura verdadeira e se educar de verdade, precisa ter uma identidade. Trabalhamos os alunos nesse sentido”, emenda.

Serviço

Festival Itinerante Rock e Quadrinhos

– 1º de dezembro, no CEM 1 do Guará: oficina às 13h30h e show às 15h

– 15 de dezembro, no CED 6 de Ceilândia, fazendo o encerramento do festival de música da escola: oficina às 14h e show às 16h30

Com informações da Agência Brasília