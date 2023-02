FAC leva arte do DF aos palcos cariocas

Serão selecionados, ao menos, 10 espetáculos de teatro, circo e dança, que contemplem as várias vertentes das artes cênicas produzidas no DF

Em sua vigésima segunda edição, o Festival do Teatro Brasileiro (FTB) selecionará espetáculos do Distrito Federal para ocuparem os palcos do Rio de Janeiro. Com aporte de R$ 964.940,00 do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), o projeto recebe inscrições de grupos e artistas locais até 20 de fevereiro de 2023.

Serão selecionados, ao menos, 10 espetáculos de teatro, circo e dança, nas categorias adulto e infantil, que contemplem as várias vertentes das artes cênicas produzidas no Distrito Federal, para circulação na capital fluminense em data ainda a ser definida.

Produzido pela Alecrim, o projeto se destaca no cenário nacional como iniciativa singular de aproximação artística entre as unidades da federação. Só em 2022, o FTB levou 47 técnicos, produtores e atores do DF a Salvador, recebendo um público de aproximadamente 4 mil espectadores durante os 20 dias de apresentações.

Este ano, durante o processo de integração teatral entre DF e RJ, a empresa estima a criação de 87 empregos diretos e 261 indiretos. “A oportunidade de levar a produção de artes cênicas do DF para o Rio de Janeiro abre uma série de perspectivas e possibilidades para os grupos, atores e diretores do DF, afinal, o Rio de Janeiro é um dos principais mercados de arte do país”, destacou Sérgio Bacelar, fundador e Diretor Geral do FTB.

Cada proponente, devidamente registrado no DF, poderá inscrever um ou mais espetáculos, nas categorias Espetáculos em Repertório, ou Espetáculos em Processo de Criação. As propostas deverão ser enviadas até o dia 10 de fevereiro, exclusivamente por meio de preenchimento de formulário eletrônico de inscrição (links abaixo).

Serviço

XXII edição do Festival do Teatro Brasileiro, Cena Distrito Federal – Etapa Rio de Janeiro

Período de inscrição: 9 de janeiro a 10 de fevereiro

Inscrições de Espetáculos em Repertório

Inscrições de Espetáculos em Processo de Criação

Para mais informações acesse: http://site.festivaldoteatrobrasileiro.com.br/