Expotchê traz opções de presentes para o Dia dos Namorados

Após dois anos de pandemia, a maior feira de artigos do Sul retorno com inúmeras opções para a data mais romântica do ano

Reunindo cerca de 200 expositores no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, a 29ª edição da Expotchê ocorre entre os dias 3 e 12 de junho, e traz diversas opções de objetos para presentear quem se ama. Os artigos vão desde itens de decoração, roupas, sapatos e peças em couro, à vinhos, acessórios, chocolates finos, chales, jóias e semi-jóias.

De acordo com Rômulo Mendonça, diretor da Rome Eventos, promotora da Expotchê, a feira tem como carro-chefe os produtos em couro, e diversas opções com esta matéria-prima poderão ser encontradas no evento, com itens que variam de sapatos e calças, até botas e jaquetas. Mas os artigos presenteáveis não acabam por aí. A procura por pijamas, peças artesanais, óculos, móveis, camas e colchões também é alta, e estão na lista de produtos que fazem sucesso entre os visitantes. Ainda segundo o diretor, outra opção muito procurada são os chocolates finos vindos diretamente de Gramado, do Rio Grande do Sul. Chocolates com recheios especiais e formatos diferenciados, como de coração, estão entre os preferidos do público da Expotchê e é uma excelente opção de presente.

O que combina super bem com chocolates e também agradam a grande maioria dos casais são os vinhos e espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves, produzidos no coração da Serra Gaúcha. Para quem gosta da bebida, que é perfeita neste clima frio e para curtir o dia dos namorados, no evento, as garrafas estão com preços especiais, incluindo a linha Moscatel, Vinhos Reserva e Espumantes Chardonnay. O estande da vinícola também conta com kits de presentes diferenciados para a data.

Conforme expõe Cleonir José Mahl, representante comercial da Vinícola Garibaldi, este ano a empresa está expondo todo o portfólio de produtos da Vinícola. “O foco da Garibaldi são nossos espumantes e vinhos finos. A nossa linha de espumantes premium é super premiada no mundo e, hoje, a estrela é o espumante Garibaldi moscatel branco, que no final do mês passado foi eleito o melhor espumante do cone sul”, menciona o expositor. Ele conta ainda que muitos casais aproveitam para consumi-los na própria feira, mas para domingo, farão uma grande promoção.

Segundo Rômulo Mendonça, a feira é uma ótima oportunidade para quem deseja encontrar um presente diferenciado e de boa qualidade para presentear a pessoa amada. “Esse ano, a Expotchê coincidiu com essa data especial, que é o Dia dos Namorados. Inclusive, o evento já foi palco de várias histórias de casais que se conheceram na feira e que têm como tradição retornar todos os anos para comemorar a data”, comenta.

Promovendo encontros

Foi no ano de 2014, na Expotchê, que o casal Luana Lopes, de 23 anos, e Wynderson Alves, 26, se conheceram. Luana, que já conhecia o evento, aproveitou a oportunidade para convidar o rapaz e, lá, tiveram o seu primeiro encontro. Na ocasião, a intenção era prestigiar o show da banda Chimarruts. O encontro deu tão certo que, depois disso, o evento se tornou o ponto de encontro anual dos pombinhos.

No entanto, a história do casal com a Expotchê não parou por aí. Em 2017, a feira marcou novamente a história de amor da professora e do monitor de qualidade. Desta vez, e devido o evento ter sido palco do primeiro contato dos dois, Wynderson escolheu o local para ser palco de seu pedido de casamento, e preparou uma surpresa para a amada. Foi no palco do show da banda Chimarruts, que, novamente, se apresentava no evento. “A Expotchê foi o lugar que tivemos o nosso primeiro encontro e outros encontros anuais. Eu queria fazer algo diferente e marcante. Então, achei que ali seria o lugar que mais caberia um noivado”, compartilha o brasiliense. “Falei com a produção pelas redes sociais e depois confirmei com eles, presencialmente, no dia do show, e fiz o pedido”, conta Wynderson.

Deixou saudades

Após dois anos de pandemia e sem feira presencial, os candangos sentiram falta do evento. Luana conta que nos últimos dois anos, este foi um dos eventos que mais sentiu falta, pois, além de ser uma festa que ela gosta, representa algo muito forte para ela e o marido. Por essa razão, a visita ao evento neste ano tornou-se ainda mais especial e veio na hora certa, pois a professora está grávida da primeira filha. “Agora que tem a banda Chimarruts e a Tati Portella, temos dois shows para ir. Sempre tive um carinho e uma gratidão muito grande pela voz e as letras da Tati”, compartilha Luana.

Neste ano, o casal foi ao show dela porque querem dar continuidade à conexão que têm com a Expotchê e também com a cantora. “Numa visita ao camarim, contei à ela que estou grávida e que também quis levar minha filha Laura antes mesmo de nascer para ouvir suas músicas. Inclusive, planejo levá-la ano que vem para curtir seu primeiro show”, comenta Luana Lopes.

Para Rômulo Mendonça, esta retomada é um marco. “A pandemia foi horrível para o segmento de eventos. Vários promotores vieram à falência e eventos foram extintos do calendário de Brasília. Mas, graças a Deus, estamos de volta e com força total”, afirma.

Ainda dá tempo de aproveitar

De acordo com Rômulo, ao longo dos 10 dias de evento haverão mais de 50 shows. “Desde o rock até o vanerão gaúcho podem ser apreciados na feira. Temos também os shows cômicos e circenses”, menciona o organizador. Nos estandes, é possível encontrar ítens para o lar, embutidos, vinhos, cachaças e cervejas artesanais, e ainda existe uma praça especial de chocolate e outra de cerveja.

Serviço:

29º Expotchê

Data: 3 a 12 de junho de 2022

Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.

Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.

Realização: Rome Eventos

