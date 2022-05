Expotchê mobiliza mais de 200 expositores e traz cultura gaúcha para Brasília

O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (ExpoBrasília), de segunda à sexta, das 16h às 23h

De 3 a 12 de junho, Brasília recebe a 29ª Expotchê, maior feira de artigos do sul realizada fora do Rio Grande do Sul. O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (ExpoBrasília), de segunda à sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia entrada. Todos os dias, na primeira hora, a entrada é franca.

A feira, realizada anualmente pela Rome Eventos, traz para Brasília cerca de 200 expositores dos mais variados segmentos produtivos da cultura e gastronomia gaúcha. Vinhos, pães, chocolates, embutidos, queijos e outras delícias da região com o clima mais frio do país marcam presença na capital. Além da possibilidade de compra de artigos de lã e de couro, o público poderá prestigiar shows e atrações culturais regionais.

A Expotchê acontece em Brasília desde 1992, tendo sido interrompida apenas nos dois últimos anos, em função de restrições provocadas pela pandemia. Durante os seus dez dias de realização, o evento gera mais de 3.000 empregos diretos e indiretos, e também contrata aproximadamente 40 empresas locais para prestação de serviços. A feira ocupa uma área média de 17 mil metros quadrados. Em 2019, no último ano que teve a feira tradicional, foram movimentados cerca de R$13 milhões em vendas, e para este ano, é esperado o aumento de 20%.

Rômulo Mendonça, diretor da Rome Eventos, promotora da Expotchê, comenta que a edição deste ano é a primeira após o cenário crítico da pandemia da Covid-19. “Tanto pelo aspecto econômico e pelo aspecto cultural, acreditamos que o público da Expotchê será maior neste ano e, consequentemente, o volume de vendas e negócios. É o retorno da tradicional Expotchê realizada no mês de junho, chegando junto com o frio de Brasília, o que aquece as vendas de roupas de couro, botas, lãs, queijos e vinhos” finaliza.

SERVIÇO:

O que: 29º Expotchê

Data: 3 a 12 de junho de 2022

Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.

Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.

Realização: Rome Eventos

Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/

Saiba mais em: https://expotche.com.br/