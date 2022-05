Exposição de Di Cavalcanti chega pela primeira vez no quadradinho na Casa Albuquerque

Com curadoria de Denise Mattar a exposição celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna, mostrando todo o protagonismo do artista

Esse ano a Semana de Arte Moderna completou seu centenário, com muitas exposições para celebrar o aniversário, chegou a vez de Di Cavalcanti que representa todo um contexto para o movimento artístico. Pela primeira vez Brasília recebe uma mostra individual do pintor.

A exposição “Di Cavalcanti – Protagonismo e Permanência” chega à galeria Casa Albuquerque em parceria com a Almeida & Dale nesta quinta-feira (12) e reunirá cerca de 40 obras do acervo particular, produzidas entre 1921 e 1975. Além da mostra algumas obras também estão à venda.

Obras como os Fantoches da Meia-Noite, de (1921), O óleo, Morro (1928), Samba (1935), Peixes (1937), Pescadores no porto (1940) e Vila de pescadores (1956), fazem parte da mostra.

“Acho muito interessante apresentar essa exposição sobre o protagonismo e a permanência de Di Cavalcanti em Brasília, cidade onde ele nunca teve uma exposição individual embora esteja presente, com importantes obras públicas: as duas tapeçarias no Palácio do Planalto, o grande painel do Congresso e a Via-Sacra da Catedral”, comenta a curadora Denise Mattar.

Confira algumas obras!!!

Foto|Sérgio Guerine

Foto|Sérgio Guerine

Serviço

Di Cavalcanti – Protagonismo e Permanência

Curadoria: Denise Mattar

Datas e horários: 12 de maio a 11 de junho.

Seg a sexta-feira, das 10 às 19hs e sábado, das 10h às 13h

Local: Casa Albuquerque Galeria de Arte – SHIS QI 05 bloco C loja 9

Visitas mediadas para grupos de até 10 pessoas serão ofertadas às quintas-feiras, às 17 horas, durante o período da exposição.

A presença das visitas deve ser agendada pelo telefone 61 99885-1030.