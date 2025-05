Expoenf 2025 celebra a enfermagem do Hospital de Base com ações de cuidado e reconhecimento

O jardim do Hospital de Base (HBDF) se transformou, nesta quarta-feira (21), em espaço de celebração e valorização da enfermagem. A Expoenf – Semana da Enfermagem 2025 reuniu equipes assistenciais, estudantes e colaboradores em uma programação com serviços de bem-estar, oficinas, estandes e atividades de saúde e autocuidado. A programação continua nesta quinta (22).

“Foi uma oportunidade para destacar a importância da nossa categoria no cuidado à saúde pública, além de promover integração, bem-estar e atualização profissional em um ambiente acolhedor”, resumiu a gerente de Enfermagem do hospital, Tatiane Nunes. O superintendente do HBDF, Edson Gonçalves, reforçou: “Que possamos, juntos, aprimorar nosso trabalho e alcançar resultados cada vez melhores”.

A programação incluiu homenagens aos chefes dos quatro núcleos e 20 setores de enfermagem, como Internação, Ambulatório, Hemodinâmica, Oncologia, Bloco de Procedimentos, Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, CME e UTIs. Todos receberam certificados e flores, além de reconhecimento aos enfermeiros que exercem funções de liderança no HBDF.

Atividades diversas

Como parte das atividades, o artista Rodrigo Dias criou uma pintura colaborativa na parede em frente ao refeitório, Árvore de Mãos. Ele desenhou o tronco e os galhos, e os participantes preencheram as folhas com as próprias mãos, representando união e trabalho coletivo. “É uma forma de levar cor e leveza a um espaço onde muitas pessoas enfrentam desafios”, afirmou.

Os participantes tiveram acesso a serviços como massagem, limpeza de pele, maquiagem e degustações do projeto Acolher. Além de uma exposição com sorteio de jalecos, scrubs, acessórios e itens do bazar dos Amigos do Hospital de Base, o evento teve estandes de educação com informações sobre saúde e finanças, orientações de representantes do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate) e do Sindicato dos Enfermeiros do DF (Sindenf), demonstrações de materiais, simulação realística e técnicas de compressão.

O Núcleo de Qualidade e a Gerência de Enfermagem (Geref) lançaram jogos educativos sobre segurança do paciente, enquanto a Rede Feminina de Combate ao Câncer promoveu oficinas de artesanato. Ao final, todos participaram de um chá da tarde.

*Com informações do IgesDF