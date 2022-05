Explosão de panela em restaurante deixa uma vítima

Ao chegar no local, eles encontraram a vítima mais grave, ainda não identificada, em parada cardiorrespiratória

Uma panela de pressão explodiu na cozinha de um restaurante na Ceilândia Norte, na manhã deste domingo (08). No momento do acidente, três pessoas estavam no local. Destas, uma ficou em estado grave.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na ocorrência. Ao chegar no local, eles encontraram a vítima mais grave, ainda não identificada, em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente, as equipes, junto do SAMU, começaram o processo de reanimação. Após 60 minutos de tentativa, a mulher, infelizmente, não resistiu.

A explosão não gerou um incêndio, a força da explosão, no entanto, atingiu e feriu quem estava próximo.