Eventos esportivos vão marcar presença no aniversário de Brasília 

O aniversário de Brasília será marcado por diferentes atividades e atrações. A prática de atividades físicas faz parte da capital federal e vão desde a caminhada até o stand up paddle, no Lago Paranoá. A Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL) manterá a tradição e promoverá, na comemoração de 64 anos do quadradinho neste domingo (21), diversos eventos esportivos.

“Somos a capital do esporte, e o apoio a esses eventos demonstra que a SEL estará sempre presente na celebração do aniversário da nossa cidade”, afirma o secretário de Esporte e Lazer substituto, Mateus Bahia. “Todo o GDF está comprometido em oferecer à população uma festa que vai ficar marcada na memória do brasiliense.”

Confira, abaixo, os destaques da programação esportiva para a temporada de comemorações.

1º Aberto Vamo Beach Club (até domingo)

→ A SEL, este ano, apoia a primeira edição do Aberto Vamo Beach Club, o maior torneio de beach tennis do DF em número de inscrições. Abertas na segunda-feira (15), as competições seguem até domingo na arena oficial, na Vila Planalto. Até sexta (19), as partidas ocorrem a partir das 18h30; e no sábado e domingo, a partir das 8h.

Challenge Cerrado – Circuito Internacional de Triathlon (de quinta a domingo)

→ A competição envolve três modalidades que compõem o triathlon – natação, ciclismo e corrida de rua -, respeitando as distâncias e se desenvolvendo de forma sequencial. A programação inclui congresso técnico, entrega de kits e a largada do evento, domingo, às 6h20, no Pontão do Lago Sul.

Anime Summit (de quinta a domingo)

→ Em sua maior edição, o Anime Summit ocupará o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade a partir das 11h, de quinta a domingo. A programação promete uma imersão na cultura japonesa, com a participação de artistas nacionais e internacionais, arena gamer e gastronomia oriental. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Maratona Brasília (sábado e domingo)

→ A Maratona Brasília fará parte do calendário oficial das festividades do aniversário de 64 anos da capital. A corrida será uma festa com várias atrações. Os destaques são o Desafio BSB 64 anos e o Desafio JK, sempre com largada às 6h, na Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Etapa Elite de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia / Etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k

→ Com investimento de R$ 5,5 milhões, o evento retorna à capital após 13 anos, em competições que servem como classificatórias para as Olimpíadas de Paris 2024. As competições serão realizadas no estacionamento 12 e nas quadras atrás da Administração do Parque da Cidade, no estacionamento 13, entre os dias 24 e 28 deste mês. A entrada é gratuita, mediante cadastro no site da CBV.

→ Mega Drift (dias 27 e 28 deste mês)

Brasília receberá os melhores pilotos de drift do país para o Campeonato Brasiliense de Drift – Temporada 2024. O evento será no estacionamento 1 do Parque da Cidade. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

*Com informações da Agência Brasília