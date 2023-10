Eventos de saúde, economia e inteligência artificial recebem fomento do GDF

Nesta sexta-feira (6), por exemplo, foram publicados, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), os extratos dos resultados finais

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), visando promover a popularização da ciência e tecnologia, bem como estimular o ecossistema de inovação, tem fomentado propostas que atendem a vários setores da sociedade no DF. Nesta sexta-feira (6), por exemplo, foram publicados, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), os extratos dos resultados finais de três propostas que foram aprovadas para realização de eventos na área da saúde, da economia digital e da inteligência artificial. Juntas, as propostas receberam mais de R$ 900 mil em investimentos para o desenvolvimento do DF.

Um dos beneficiados foi o IV Encontro Internacional de Inovação em Saúde – IV Inovatec associado à II Feira de Inovação Tecnológica do Distrito Federal – com o tema central A inovação em Saúde como ferramenta para a transformação social.

Para o coordenador tecnológico e de inovação da FAPDF, Gilmar Marques, “a inovação tecnológica na área de saúde tem um elevado potencial de impacto, pois potencializa a inclusão por meio da saúde digital e, ao mesmo tempo, reduz o custo de processos e procedimentos e permite ampliar o número de pessoas atendidas.”

O evento ocorrerá de maneira híbrida, entre os dias 10 e 12 de novembro, no Salão Nobre da Arena BRB Mané Garrincha. Segundo a organização, a expectativa é que cerca de 15 mil pessoas circulem durante o período de realização da feira de tecnologia. A visitação é gratuita.

O intuito do evento é promover a popularização da ciência e da tecnologia, bem como propiciar o maior encontro do setor produtivo de alta complexidade e a academia na área da saúde na região Centro-Oeste do Brasil.

Brasília Mais TI

Com o tema A tecnologia da informação rumo à inteligência artificial, a 5ª edição da Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI foi outro evento contemplado. A edição será realizada entre os dias 25 e 27 deste mês, em formato de painéis presenciais.

O evento abordará a importância de a tecnologia estar transformando a sociedade, os governos e os negócios, aumentando a produtividade e a qualidade de vida, e como o DF pode aproveitar essa transformação para resgatar o seu papel e tornar-se protagonista da geração de ideias e soluções tecnológicas para o Brasil.

O Brasília Mais TI é um dos principais eventos dedicados ao setor de tecnologia no Distrito Federal. A mostra contará também com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sinfor/DF) no YouTube, com palestrantes e moderadores, além da participação ativa do público, com perguntas e respostas. A participação e a inscrição dos interessados são gratuitas. O evento será realizado no Clube de Engenharia de Brasília (Setor de Clubes Sul).

Expo Impacto

Com foco na economia digital, a 2ª Expo Impacto acontecerá no Eixo Cultural Ibero-americano, com entrada franca, de 9 a 12 de novembro, a partir de uma rica e variada programação.

O projeto visa integrar a comunidade, o ecossistema de inovação e empreendedores com impacto social, para compartilhar seus conhecimentos sobre como ampliar possibilidades dentro da economia digital e seus subtemas, gerando impacto e negócios positivos.

A economia digital refere-se ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para realizar atividades econômicas, incluindo produção, distribuição e consumo de bens e serviços.

*Com informações da Agência Brasília