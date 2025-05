Eventos alteram o trânsito neste fim de semana

Em razão de eventos culturais, esportivos e religiosos promovidos entre esta sexta (23) e domingo (25), as equipes do Detran-DF farão intervenções em vias de Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Eixo Monumental, Parque da Cidade e Gama. Acompanhe, abaixo, o esquema das operações.

Águas Claras

Imagens: Detran-DF

De sexta-feira (23) a domingo (25), haverá o Arraiá Águas Claras no estacionamento do Centro Universitário Uniplan. A partir das 17h, os agentes do Detran-DF darão início às ações, instalando sinalização na Avenida Parque Águas Claras, na altura da Uniplan, para coibir a prática de estacionamento irregular. Na Avenida das Castanheiras, a sinalização tem o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos.



Durante o evento, as equipes de fiscalização atuarão no controle de tráfego nas imediações, coibindo infrações e auxiliando na travessia de pedestres.

Arena BRB Mané Garrincha

Nesta sexta e no sábado (24), o Arena BRB Mané Garrincha apresenta o Festival Porão do Rock. A partir das 15h, os agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.





Na via N1 e na via de contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), haverá sinalização viária para a travessia de pedestres e para impedir estacionamento irregular. Também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores.



O estacionamento do Planetário será destinado a táxis, e, nas proximidades do local, as equipes do Detran-DF vão auxiliar na travessia de pedestres. Na via N2, na altura da rotatória de acesso à via contorno ENB, será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo.

Arena BRB Nilson Nelson

Em razão do Festival Atemporal na Arena BRB Nilson Nelson, neste sábado, o Detran-DF fará o controle do tráfego no Eixo Monumental.





A partir das 17h, será implantada sinalização na faixa mais à esquerda da via N1, da altura do semáforo próximo ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães até o semáforo próximo ao Tribunal de Contas do DF. O objetivo é coibir a prática de estacionamento irregular. Durante o evento, as equipes farão o patrulhamento nas vias adjacentes.

Jardim Botânico – Asa Sul

Neste sábado, a partir das 7h, será realizada uma peregrinação ao Santuário Dom Bosco. Os participantes se concentrarão na Capela Nossa Senhora das Dores, no Jardim Botânico, e seguirão em caminhada até o Santuário Dom Bosco, na Asa Sul.



A Polícia Militar (PMDF) fará o acompanhamento no percurso da Capela Nossa Senhora das Dores até a Ponte JK. Os peregrinos seguirão pela Avenida das Paineiras, EPCT (DF-001), EPJK (DF-027) e Ponte JK. A partir desse ponto, na altura do Clube de Golf, o grupo será acompanhado pelo Detran-DF e seguirá pelas vias EPJK (DF-027), EPNA (DF-004) e via N1 até a fonte da Torre de TV, de onde irá para a via W3 Sul, até o Santuário Dom Bosco.





Durante o deslocamento, os policiais militares e os agentes de trânsito farão os bloqueios viários necessários. A previsão é que o evento se estenda até as 14h.

Gama

Nesta sexta, em virtude da caminhada Faça Bonito, em alusão ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Detran-DF fará interdições em vias do Gama.





A partir das 8h, os participantes se concentrarão em frente ao Centro de Ensino Fundamental nº 1, seguindo depois pelas vias internas das quadras 1 e 2, passando pela Escola Classe nº 15 e ocupando a Avenida Parque Vivencial até a Escola Classe nº 12.

Parque da Cidade

Em razão do Funn Festival, que acontece de sexta a domingo, no estacionamento nº 2 do Parque da Cidade, o Detran-DF implantará sinalização nas imediações. As ações já começaram e, durante todos os dias do evento, serão realizadas a partir das 8h.





As equipes farão a sinalização da faixa de desaceleração da entrada e da saída de veículos dos estacionamentos nº 1 e nº 2. Haverá sinalização na faixa central de divisão de fluxo de veículos em frente ao estacionamento nº 2 e de faixas de pedestres nas proximidades do Pavilhão de Exposições. No estacionamento nº 2, será sinalizado um corredor de mobilidade para proporcionar a fluidez do trânsito.





Em frente ao Pavilhão de Exposições, será sinalizada uma área exclusiva para desembarque de passageiros. Nas imediações haverá espaços destinados a veículos de transporte de passageiros e táxis. Durante o evento, também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e os pedestres.

Esplanada dos Ministérios

No sábado, a partir das 17h, o One Run Brasil movimenta a área. A corrida terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km pelas vias S1, N1, L2 Norte, N4 Leste e DF-004. A largada e a chegada ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, na altura do Museu da República.





A partir das 16h, os agentes de trânsito farão a interdição da via S1, na altura do Museu da República, desviando o fluxo de veículos para a via L2 Sul. O acesso da via L2 Sul para a S1 será fechado, e os veículos seguirão para a via S2.





O acesso ao estacionamento da Catedral Metropolitana de Brasília será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na via S2. Na Esplanada, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos oriundos dos Ministérios. O fluxo seguirá até na altura do Itamaraty, onde será desviado para a via S2.





Na via N1, o bloqueio começa pelo quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e vai até a altura da L2 Norte. Os acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita, a partir do quartel do CBMDF, será destinada à saída de veículos de emergência.





Às 16h30, o acesso da via L2 Norte para a via N4 Leste será fechado. A via L3 Norte também será interditada, e o fluxo de veículos será desviado para a via L2 Norte, na altura do Clube Vizinhança. Os agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) farão o fechamento da DF-004, sentido sul, na altura da Estação Experimental de Biologia da UnB. O acesso da DF-004 à via N4 Leste também será bloqueado. A previsão é que as interdições ocorram até as 21h.

*Com informações do Detran-DF