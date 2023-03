Evento terá a formatura de primeira turma exclusiva de mulheres eletricistas

Além de fomentar a geração de emprego e renda no DF, a iniciativa visa ampliar a oportunidade de uma nova profissão para mulheres

Na Semana da Mulher, a Neoenergia Brasília convida para a formatura da primeira turma exclusiva de mulheres da Escola de Eletricistas da distribuidora, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O evento vai contar com a participação da governadora em exercício, Celina Leão, do diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, da secretária da Mulher, Giselle Oliveira, e do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Thales Ferreira, do Governo do Distrito Federal (GDF).

Além de fomentar a geração de emprego e renda no DF, a iniciativa visa ampliar a oportunidade de uma nova profissão para mulheres, contribuindo, principalmente, para a equidade de gênero em profissões majoritariamente masculinas. Além disso, a escola possibilita que, depois da formação, as alunas possam integrar o quadro de colaboradores da distribuidora, de empresas parceiras ou atuar em outras instituições no mercado.

SERVIÇO

Formatura da turma exclusiva de mulheres da Escola de Eletricistas

Data: 9/3/2023

Horário: 14h

Local: SENAI Taguatinga, Área Especial, nº 2, Setor “C” Norte