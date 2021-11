Evento reúne cerveja de qualidade, comida boa e música

Artesanal Beer Festival Brasília promove encontro da cultura da cervejaria artesanal brasiliense em evento gratuito

Quem não gosta de apreciar uma boa cerveja? A prática, que ganha cada vez mais adeptos e admiradores, propiciou um cenário favorável para o aumento do número de marcas, de novos produtos e novos empreendedores cerratenses que apostam na potência das cervejas produzidas no Distrito Federal. Pensando nisso, a capital receberá, pela primeira vez, um evento que reúne as principais cervejas artesanais da capital. “Nasce para fazer um grande encontro da cultura da cervejaria artesanal da cidade, além de difundir e popularizar os produtos à população”, revela Gamaniel Silva, idealizador do Artesanal Beer Festival Brasília.

Nos dias 13 e 14 de novembro, no estacionamento do Funções Múltiplas, em Planaltina, 16 das principais marcas brasilienses estarão expostas e disponíveis para vendas. Para o organizador, o encontro acontece em um momento estratégico para a região, ao fortalecer um mercado que sinaliza recuperação econômica da cadeia produtiva. Diante de tal contexto, uma parte da programação será dedicada a rodadas de negócios entre empresários, fornecedores e outros atores que almejam confluências de acordos e ampliação do mercado. “A principal motivação da criação desse evento, é tentar fazer com que a cerveja artesanal tenha um nicho específico”, compartilha o curador.

Gamaniel Silva, que conta ter adentrado o universo cervejeiro, de fato, em 2019, quando passou a consumir e experimentar vários rótulos de cervejas importadas, assim como entender e pesquisar sobre seus processos de produção, afirma acreditar que o público do DF seja forte o suficiente para receber muito bem a festividade. “O pessoal daqui gosta e consome muita cerveja artesanal, principalmente depois dessa pandemia”, argumenta.

Como uma boa cerveja merece um acompanhamento à altura, o Artesanal Beer Festival contará com uma grande variedade de produtos na praça de alimentação, que vão desde petiscos e caldos a hambúrgueres e carnes defumadas. Gamaniel ressalta ainda, que haverá um espaço para fazer tatuagens e uma barbearia à disposição do público, além de atrações musicais. “Estamos nos preparando muito para organizar um festival que faça as pessoas quererem voltar nos próximos anos. Os esforços estão sendo inúmeros e as empresas de comida de rua que a gente selecionou para compor a programação foram escolhidas com bastante atenção”, garante o gestor.

Devido ao atual cenário proporcionado pela pandemia da covid-19, para segurança dos frequentadores da festa, a entrada será limitada a 1.500 pessoas por dia, mediante ingresso retirado no Sympla e doação de 1 Kg de alimento no momento da chegada. Os produtos arrecadados, por sua vez, serão doados a duas entidades que realizam trabalhos sociais com populações que, de alguma forma, sofreram com a crise sanitária. São elas a ONG Barba na Rua, que atende pessoas em situação de rua, e o Coletivo Backstage, que atua com profissionais da área de eventos.

Além da limitação de público, os espaços de convivência serão monitorados para garantir a segurança sanitária do evento. “O local é aberto e amplo, o uso de máscara nas áreas comuns é obrigatório, haverá medição de temperatura na entrada”, destaca o responsável. Dispositivos de álcool estarão à disposição do público e todo o ambiente foi montado e planejado com distanciamento entre estruturas.

O local do evento, conforme declara Gamaniel, foi escolhido devido a riqueza cultural e turística presente na região de Planaltina, cuja importância histórica na construção da capital do país é incontestável. “Queremos retirar o estigma de lugar muito longe de Planaltina e estimular que as pessoas venham ao evento e conheçam parte da cultura local”, pontua o organizador. Nesse sentido, a ideia é incluir o Artesanal Beer Festival Brasília na rota dos eventos nacionais sobre o assunto, fixando a data no calendário de comemorações do DF. “Nossos planos são, trazer nos próximos anos, cervejarias de fora, de outros estados do Brasil”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o organizador, que também é gestor de negócios, pretende-se, com esse festival, trazer uma experiência inédita aos moradores locais, somada à abertura de um universo. Dentre as marcas que ocuparão o espaço, estão Dona Maria, Bezy, Quatro Poderes, Galpão 17 / Dümf, Cerrado Beer, Corrupta, Orbita, Cerveja Activista, Madstein, Bracitorium, Biela Bier, GONT’S, Metanoia, Julius Cervejaria, Brassaria 473 e Máfia. O festival acontece em parceria com a Abracerva – Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, e tem apoio da Administração Regional de Planaltina e da Secretaria de Turismo do DF.

Para o gestor, que não é organizador de eventos, preparar esse festival tem sido uma aventura. “Sempre quis promover um grande evento e poder fazer isso tem sido enriquecedor. Temos um time excelente trabalhando dentro disso e, a todo momento, estamos tentando melhorar. O que vamos entregar é algo maior do que planejávamos no início, então espero que todos aproveitem e curtam muito essa experiência”, convida Gamaniel Silva. Se tratando das atrações musicais, nos dois dias de evento, haverá nomes conhecidos da cultura popular de Brasília com estilos musicais variados como jazz, blues, rock e brasilidades. Dentre os chamados para agraciar o festival, estão Dj Bruno Caveira, Asú, Capivara Brass Band, Clara Telles, Gustavo Trebien, Mustang Blues Band, Mirian Marques, Jazz na Carta, Andanza e DjA.

Serviço

Artesanal Beer Festival Brasília

Dias 13 e 14 de novembro de 2021

Hora: 14h

Local: Funções Múltiplas, Planaltina DF

Entrada gratuita, com ingresso retirado no Sympla e doação de 1Kg de alimento na entrada do evento.

Classificação indicativa: 18 anos.