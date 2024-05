Evento gratuito promove bem-estar e empoderamento feminino

A Praça do Relógio do Sol, no Jardim Botânico de Brasília, será o palco da 2ª edição do Brasília Zen – Fortalecendo Corpo e Mente, evento que promete levar oportunidades de escolha e bem-estar para mulheres de todas as idades. A iniciativa da Secretaria da Mulher (SMDF) em parceria com a organização social Vem Ser será realizado nos dias 11 e 12 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, com acesso gratuito.

Com foco em inclusão e fortalecimento interior, o Brasília Zen oferecerá 12 oficinas e 6 palestras sobre temas como coragem, mudança de comportamento e práticas físicas como tai chi chuan e pilates. Além disso, os participantes poderão aprender sobre o cuidado com plantas medicinais e orquídeas, além de desfrutar de uma caminhada sensorial de 800 metros pelo cerrado, conduzida por especialistas.

Um destaque especial será dado às mulheres vítimas de violência que integram projetos da SMDF. A Secretária da Mulher, Giselle Ferreira, reforçou que a iniciativa é uma forma de assistir as mulheres em diversas áreas. “Estamos buscando fortalecer as mulheres, proporcionando um espaço de autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar. Queremos que elas se sintam acolhidas e empoderadas para enfrentar os desafios do dia a dia com mais serenidade e determinação”, disse.

Brasília Zen contará ainda com uma Feira Rural em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), com 15 produtoras rurais que farão uma exposição. A ação terá também o grupo de tambores orientais Daiko, que encerrará o evento com música. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no site do evento.

