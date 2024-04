Evento com atendimento gratuito as mulheres chega a 11ª edição

Alcançando sua 11ª edição, o Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) finalizou esta segunda-feira (1º) com novidades, como as parcerias com a Instituição Aria e a Faculdade Anhanguera.

Realizado toda primeira segunda-feira do mês, o evento oferece diversos serviços gratuitos para as mulheres, como orientação jurídica, atendimento psicológico e realização de exames gratuitos, avaliação bucal e encaminhamento para atendimentos de saúde. Foram atendidas 2.832 mulheres na edição deste mês. A próxima edição será no dia 6 de maio, no Núcleo da DPDF, no Setor Comercial Norte.

A balconista Maria Viana, de 45 anos, não sabia do evento mensal e se surpreendeu ao chegar na DPDF em plena segunda-feira e encontrar tantos serviços disponíveis. “Eu estou afastada do meu serviço já tem três anos, e eu estava com uma depressão profunda, e não conseguia trabalhar”, desabafa.

Ex-vítima de violência doméstica, Maria procurou os serviços de atendimento jurídico para falar sobre o caso, ainda que o agressor já esteja preso. “Eu já consegui um encaminhamento aqui mesmo para manter os atendimentos onde eu moro”, salienta.

A trabalhadora procurou os serviços disponíveis e afirmou que fez um pouco de cada coisa. “Fui até a depilação, fui à psicóloga também, que eu preciso e no momento estava sem”, adicionou. Para a balconista, os serviços são surpreendentes. “Para a gente resolver tudo em um lugar só. Isso é útil”.

Maria Helena da Silva Oliveira, de 21 anos, era mais uma que não conhecia os serviços do evento. “Minha ideia era vir resolver a documentação do CRAS, mas já não tinha mais senha”, explica. O lado bom, foi que Maria encontrou outros serviços essenciais que estavam disponíveis. “E eu achei muito bom. Dá para voltar aqui depois e conseguir fazer outras coisas também, e da próxima vez chegar mais cedinho”, comenta.

É a segunda vez que a autônoma Michelle Gonzaga, comparece ao Dia da Mulher. Ela ficou sabendo do projeto através de um curso que estava fazendo do Qualifica DF. “Espero fazer meu tratamento dental todinho aqui, porque sempre tem no início do mês”, aponta.

Ela gostou muito do atendimento da carreta da mulher do Serviço Social do Comércio (Sesc). Para Michelle, é muito importante que essa iniciativa exista, e ela indica para as mulheres que vierem as próximas edições que cheguem cedo. “É muito bom pela gratuidade, e o recurso que dá para as mulheres”.

Serviços disponíveis

Esta ação é realizada desde abril de 2023, e, como explica a subdefensora pública-geral Emmanuela Saboya, é um dia que a mulher pode tirar para resolver todos os seus problemas, sejam habitacionais, de saúde, jurídicos, fazer o DNA gratuito do filho para colocar o nome do pai na certidão, tratamento odontológico, médico da mulher, colocação de DIU, mamografia, e outras coisas. “Lembrando que não é voucher, é tudo feito na hora”, complementa.

O evento conta com a presença de instituições como a Fiocruz, com a disponibilidade do exame de prevenção do câncer do colo do útero, de forma gratuita, e caso seja detectado é feito o acompanhamento médico. Dos serviços oferecidos, alguns são: atendimento do Centro de Referência de Assistência Social, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, do Núcleo integrado de Atendimento a Mulher da Polícia Civil do DF, Tribunal de Justiça, Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (SUBAV), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e Secretaria da Mulher. “São vários parceiros que ficam aqui de oito às dezessete horas, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, num ponto central aqui na quadra comercial”.

Outro serviço oferecido no evento, fica a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) com a carreta da beleza, a carreta da odontologia, e os cursos de formação. O Dia da Mulher conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio DF), com o oferecimento de mil vagas de menor aprendiz ou estágio para quem faz curso técnico ou superior. No Nuclão da Defensoria, onde o evento ocorre, também é disponibilizada uma brinquedoteca, onde as crianças podem ficar.

Ainda de acordo com Emmanuela, esse evento precisa ser cada vez mais divulgado para que as mulheres compareçam e tirem suas dúvidas, principalmente com a onda de violência e feminicídio crescente no Distrito Federal. “Muitas mulheres nos falam ter esse ponto central para tratar de várias questões ao mesmo tempo, em local longe de onde ela mora, por vezes ajuda, porque às vezes uma vizinha conta para o marido que ela estava pedindo uma orientação sobre violência doméstica, e aí o marido sabendo disso, é agressivo com elas”. Emmanuela conta que chegou a ter um caso, de uma mulher que veio ao evento, para fazer um exame de mamografia, e ao entrar, pediu ajuda da Casa da Mulher Brasileira. “Então a gente conseguiu salvar aquela mulher, ele estava aqui vigiando os passos dela”, conta.

A Defensoria também entra com serviços de atendimento jurídico e psicossocial, abordando questões de depressão e violência doméstica, e de tirar dúvidas acerca de guarda de filhos, divorcio, convivência, e outras dúvidas. Emmanuela reforça que o evento no Núcleo da DPDF é fixo, mas existem as carretas da instituição que vão às outras regiões.

Toda edição do evento, uma novidade é introduzida para serem oferecidos todos os tipos de serviços para o público feminino. Desta vez, a Faculdade Anhanguera apresenta os serviços voluntários para a sociedade com avaliações fisioterapêuticas, liberação miofascial e terapia manual, como explica Daniela Sousa, professora da faculdade de fisioterapia. “A gente veio atender os pacientes e direcionar para o que eles podem fazer, seja uma terapia manual, uma massagem relaxante, fisioterapia”, cita. E ainda, orientar as mulheres atendidas, caso estejam com alguma lesão ou patologia, para uma especialidade correta. Com isso, a gente consegue trazer um pouco para essas mulheres, dessa área que é de difícil acesso, para trazer um pouco de conforto em caso de alguma dor, uma tensão muscular”.

Além da Faculdade Anhanguera, o Instituto Aria também atuou na edição, com atividades educativas de autocuidado, como prática de esportes, atividade física, alimentação e música; além da avaliação bucal e encaminhamento de atendimento na clínica Instituto Aria. Rafaela Azevedo Silva, cirurgiã dentista e colaboradora do Instituto Aria, explica que além dessa ação ser importante por colocar os alunos voluntários, em contato com as atividades em que atuam, também é importante fornecer a melhoria na saúde bucal da população. A gente apoia muito. “E apoiamos principalmente essa iniciativa da Defensoria de fazer o Dia da Mulher”.

Serviço

Dia Da Mulher da Defensoria Pública do DF

Data: toda primeira segunda-feira do mês

Próxima data: 6 de maio

Horário: 8h às 17h

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte